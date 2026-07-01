Mossos y Guardia Civil registran por segunda vez el laboratorio IRTA-CReSA en la investigación sobre el origen del brote de peste porcina

Dentro de la investigación abierta obierta el origen del brote de Peste Porcina Africana (PPA) en Collserola, el Juzgado de Instrucción número 2 de Cerdanyola del Vallès ordenó a agentes de los Mossos d’Esquadra y de la Guardia Civil un segundo registro en las instalaciones del IRTA-CReSA. La policía estuvo varias horas este martes en el centro buscando documentación y muestras de los virus con los que trabajan los investigadores, según adelantó 'El País' y confirmaron fuentes policiales a este medio.

No fue el único laboratorio registrado por los agentes dentro de este procedimiento judicial, que está bajo secreto de las actuaciones. Este martes también fueron al Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CBM) de Madrid que depende del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y a la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Se trata de un laboratorio de investigación experimental en las áreas de biología molecular y celular y biomedicina, y que podría tener muestras usadas en el IRTA-CReSA.

En primer registro del IRTA-CReSA tuvo lugar el pasado 18 de diciembre y duró unas catorce horas. Los agentes se llevaron muestras de virus de las que se usan en experimentos para tratarlas de cotejar con la cepa que ha matado a docenas de jabalís en Collserola en los últimos meses.

En un comunicado, el IRTA-CreSA ha asegurado que ha mantenido una actitud de "máxima transparencia y plena colaboración con las autoridades" y ha recordado que las evaluaciones técnicas independientes no han detectado incidencias en los protocolos, ni tampoco coincidencia genética en ninguna de las muestras con las que trabajan y el virus causante del brote. El centro ha añadido que la actitud de colaboración "se mantendrá durante todo el proceso, atendiendo a cualquier nuevo requerimiento que pueda formular la autoridad judicial" en el proceso que intenta esclarecer el origen del brote de peste porcina africana en Catalunya.

Otras investigaciones

Junto a la investigación judicial hay otros procedimientos abiertos para determinar el origen del brote. Una auditoría externa encargada por el Govern avaló los protocolos del IRTA y concluyó que el virus no había salido de este centro.

El Instituto de Investigación Biomédica comparó el virus detectado en los jabalíes afectados en Collserola y las cepas con las que trabaja el IRTA-CReSA y concluyó que no existía coincidencia genética entre ninguna de las muestras.

También el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, apoyado por el laboratorio estatal de referencia y por los expertos veterinarios de la Comisión Europea (EUVET), impulsó una investigación independiente que incluyó nuevas secuenciaciones genómicas y una inspección técnica de las instalaciones.

Noticias relacionadas

Las conclusiones de su informe son las mismas: que las cepas del IRTA-CReSA no coincidían con la responsable del brote y que no se habían identificado deficiencias estructurales ni incidencias en los protocolos de bioseguridad que permitieran atribuir su origen al centro.