La fiscalía pide siete años de prisión para un menor por matar a un hombre con un sacacorchos en una parada del NitBus

El próximo 17 de septiembre la Sección de Menores de los Tribunales de Instancia de Barcelona juzgarán a D.C. por una agresión mortal ocurrida la madrugada del 18 de julio de 2025 en la parada de Castelldefels del NitBus N16. La Fiscalía pide una pena de 7 años de internamiento en un centro de menores para el procesado, que cuando sucedieron los hechos tenía 16 años, por homicidio mientras que la acusación particular reclama 8 años por un delito de asesinato. La defensa de D.C., ejercida por Daniel Salvador de Vosseler Abogados, pide su absolución al entender que actuó en legítima defensa para repeler una agresión de dos personas.

D.C. iba en el N16 la madrugada del 18 de julio de 2025 cuando inició una discusión con la víctima, Lohtaksh W., y con un amigo que la acompañaba. El enfrentamiento acabó en una pelea en la parada de Castelldefels, tal y como se puede comprobar en las imágenes del Nitbus aportadas. En ese momento, D.C, usó un sacacorchos para defenderse y se lo clavó a la víctima en la pierna. Sin embargo, se trató de una herida mortal, ya que afectó a la arteria y vena poplíteas que están en la rodilla. Lohtaksh murió poco después en el hospital.

Tras el crimen, el sospechoso se trasladó a Turquía, país del que es originaria su familia, aunque meses más tarde volvió y se entregó en el juzgado acompañado de su letrado. Permanece internado en un centro de menores desde enero esperando la celebración del juicio el próximo 17 de septiembre. Su defensa remarca que D.C. actuó para repeler una agresión física previa tras ser derribado al suel y que usó "un pequeño sacacorchos del negocio familiar dirigido a una zona no vital". Este martes fracasó un intentó de conciliación entre las dos partes.

Daniel Salvador, responsable del área de Penal de Vosseler Abogados, y que ejerce la defensa del menor D.C., ha señalado la imposibilidad de alcanzar un acuerdo debido a la absoluta discrepancia entre las calificaciones jurídicas de las partes. El escrito del letrado remarca que la víctima y su amigo discutieron con el acusado, y que "esperaron al menor al descender en la plaza Colom de Castelldefels con la intención de continuar el enfrentamiento".

"Tal y como reflejan las imágenes (del retrovisor del conductor), ambos jóvenes agredieron físicamente a D.C., propinándole golpes y empujones hasta hacerlo caer al suelo, dejándolo en una situación de completa indefensión", señala el escrito de defensa y añade que en ese momento, el menor "con la única finalidad de repeler la agresión y zafarse del ataque, extrajo un pequeño sacacorchos y lo dirigió hacia una extremidad inferior de la víctima, una zona manifiestamente no vital. Desgraciadamente, el impacto alcanzó de forma fortuita la zona posterior de la rodilla (arteria y vena poplíteas), provocando una hemorragia masiva que causó el posterior fallecimiento del joven en el hospital".

Por eso, el abogado remarca que el acusado no tuvo intención de matar y añade que “resulta inviable exigir que un menor de 16 años pudiese prever que una lesión defensiva en una pierna pudiera desencadenar un shock hemorrágico de consecuencias fatales”. Por eso, reclama que se debe absolver a D.C. tanto por la legítima defensa empleada para repeler la agresión así como por "la situación de pánico y desamparo sufrida por el joven frente a dos atacantes".

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El Tribunal de Menores de Barcelona deberá determinar si la acción de D.C. fue “una respuesta puramente reactiva e instintiva de supervivencia ante una agresión física ilegítima”, tal como señala Daniel Salvador, o bien un asesinato como consideran los abogados de la víctima.