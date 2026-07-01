Cae una banda de narcos que enviaba droga por paquetería desde Castelldefels hasta Rennes

Una operación conjunta entre la Policía Nacional, la Gendarmerie francesa y Europol ha permitido desarticular una organización criminal internacional que utilizaban un entramado de redes comerciales de reparto de paquetería para transportar droga desde Castelldefels hasta la región de Rennes (Francia). Los agentes detuvieron a sus dos cabecillas.

La investigación comenzó hace un año cuando la policía detectó a este grupo de narcos que estaba asentado en Rennes pero con dos de sus responsables viviendo en Castelldefels. Desde esta localidad adquirían y posteriormente enviaban las drogas hacia Francia, principalmente por medio de empresas de paquetería que eran desconocedoras de su contenido, según los agentes.

La operación policial contra la banda se ha realizado de manera simultánea en ambos países y en Castelldefels se pudo arrestar a dos sospechosos que contaban con una Orden Europea de Detención y Entrega emitida por las autoridades judiciales francesas por los delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales y tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. En España, estos sospechosos están acusados de los delitos de tráfico de drogas, contrabando y falsificación documental.

En los registros de las viviendas de los sospechosos en Castelldefels se encontró 5,54 kg de cocaína, 43,14 kg de hachís, 12,42 kg de marihuana envasada al vacío, 3.070 cajetillas de tabaco de diferentes marcas, 90.890 euros en efectivo, criptoactivos, diversos artículos de lujo, dos vehículos de alta gama y diversa documentación que incrimina a los detenidos de España y Francia, tales como la compra de varios inmuebles en España, Francia y Marruecos.

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Tras pasar a disposición judicial, uno de los dos detenidos en Castelldefels ha ingresado en prisión provisional mientras que el otro ha quedado en libertad con las medidas cautelares de retirada de pasaporte y obligatoriedad de personarse en dependencias judiciales cada semana hasta la fecha del juicio, según la Policía.