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Más de 40 heridos en un accidente de autocar en Lleida, cuatro de ellos en estado crítico

La conductora del autobús accidentado en Lleida hacía poco que trabajaba en la empresa e iba acompañada de un instructor

Pere Navarro, director de la DGT: "La baliza V16 fue un acierto total, son todo ventajas y vienen del extranjero a copiarla"

Un autocar ha chocado en la rambla de Ferran de Lleida tras colisionar con otro vehículo

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ACN

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David López Frías

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Más de 40 personas han resultado heridas en un accidente de autocar en la rambla de Ferran de Lleida, cerca de la Seu Vella. El suceso ha tenido lugar alrededor de las 07.30 horas de este jueves, cuando el vehículo se ha desviado de su trayectoria y ha colisionado contra la fachada de la Diputación y una parada de autobús. La conductora hacía poco que trabajaba en la empresa e iba acompañada de un instructor

En esa trayectoria el autocar ha atropellado a varias personas, algunas de las cuales han resultado heridas graves. De hecho, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha anunciado en un primer balance cuatro afectados en estado crítico y siete en estado menos grave. El resto, más de 30, revestían problemas de menor consideración.

Al lugar de los hechos se han desplazado diversas unidades tanto de la policía municipal como emergencias. Los heridos más graves han sido trasladados al Hospital Arnau de Vilanova, mientras que frente al edificio de la diputación han trabajado desde primera hora 12 unidades del SEM, un helicóptero medicalizado y un equipo de psicólogos. Los Bombers de la Generalitat han desplazado 11 dotaciones.

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Aunque el suceso se está investigando, la primera hipótesis apunta a un fallo en la conducción. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha mostrado todo su apoyo a los afectados y a sus familiares así como al alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, a través de las redes sociales.

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