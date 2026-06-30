Tres detenidos por las acciones de sabotaje en las vías del tren contra ICL en las protestas de 'Revoltes de la Terra'

Los Mossos d'Esquadra y la Guardia Civil han realizado este martes las primeras detenciones por los sabotajes que sufrió ICL y algunas poblaciones del Bages en el marco de las protestas de 'Revoltes de la Terra'. Ambos cuerpos han desplegado hoy un dispositivo contra algunos de los activistas acusados de haber participado en alguna de estas acciones el pasado mes de abril.

Fuentes oficiales han confirmado que se ha desplegado este dispositivo en diferentes puntos de Catalunya, principalmente en Barcelona y L'Hospitalet. En total, ha habido tres detenidos, dos hombres y una mujer de entre 32 y 39 años. Según estas informaciones, los detenidos habrían sido trasladados a la comisaría de Manresa de los Mossos d'Esquadra. Por este motivo, desde las redes de 'Revoltes de la Terra' se ha convocado una protesta ante la comisaría de los Mossos para esta misma tarde.

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Las protestas de 'Revoltes de la Terra'e realizaron en el Bages entre el 17 y el 19 de abril pasados, y estaban dirigidas contra la multinacional ICL. A lo largo de la protesta hubo acciones pacíficas y populares, pero también actos de sabotaje, que tuvieron como objetivo las vías del tren de la potasa de Súria, que quedaron bastante dañadas. De hecho, se cuantificaron en 14.000 euros los daños causados. Pero también se vieron afectados los municipios de la zona, como Callús, que tuvo que reabrir el camino hacia el cementerio, o varias poblaciones que se quedaron sin servicio de fibra óptica.