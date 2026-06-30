Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
VenezuelaMigrantesSánchezTour de FranciaBegoña GómezMorososRosalíaCuadro Mundial
instagramlinkedin

En abril

Tres detenidos por las acciones de sabotaje en las vías del tren contra ICL en las protestas de 'Revoltes de la Terra'

El dispositivo se ha desplegado principalmente Barcelona y L'Hospitalet

FGC repara la vía del tren entre la mina de Súria y el puerto de Barcelona y Nadal avisa de que denunciarán el sabotaje

La vía de tren boicoteada por las protestas de Revoltes de la Terra.

La vía de tren boicoteada por las protestas de Revoltes de la Terra. / Nil Escolà /ACN

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Eduard Font Badia

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Los Mossos d'Esquadra y la Guardia Civil han realizado este martes las primeras detenciones por los sabotajes que sufrió ICL y algunas poblaciones del Bages en el marco de las protestas de 'Revoltes de la Terra'. Ambos cuerpos han desplegado hoy un dispositivo contra algunos de los activistas acusados de haber participado en alguna de estas acciones el pasado mes de abril.

Fuentes oficiales han confirmado que se ha desplegado este dispositivo en diferentes puntos de Catalunya, principalmente en Barcelona y L'Hospitalet. En total, ha habido tres detenidos, dos hombres y una mujer de entre 32 y 39 años. Según estas informaciones, los detenidos habrían sido trasladados a la comisaría de Manresa de los Mossos d'Esquadra. Por este motivo, desde las redes de 'Revoltes de la Terra' se ha convocado una protesta ante la comisaría de los Mossos para esta misma tarde.

Noticias relacionadas

Las protestas de 'Revoltes de la Terra'e realizaron en el Bages entre el 17 y el 19 de abril pasados, y estaban dirigidas contra la multinacional ICL. A lo largo de la protesta hubo acciones pacíficas y populares, pero también actos de sabotaje, que tuvieron como objetivo las vías del tren de la potasa de Súria, que quedaron bastante dañadas. De hecho, se cuantificaron en 14.000 euros los daños causados. Pero también se vieron afectados los municipios de la zona, como Callús, que tuvo que reabrir el camino hacia el cementerio, o varias poblaciones que se quedaron sin servicio de fibra óptica.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: Regió7

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. España suspende en osteoporosis: el 72% de mujeres de más 50 años no reciben tratamiento tras una fractura por fragilidad
  2. Muere un cabo del Ejército de Tierra en un lanzamiento paracaidista en unas maniobras en Huesca
  3. España se adentra en una semana marcada por el calor y cruza los dedos ante un posible aumento de las temperaturas el viernes
  4. Catalunya activa avisos por altas temperaturas y calor nocturno en el litoral ante máximas por encima de los 36 y mínimas que no bajarán de los 26
  5. Alumnos y familias llevan a Educació una reclamación tras el suspenso general de las Matemáticas de la Selectividad: 'Era imposible acabar el examen
  6. El CERN apaga su gran acelerador de partículas durante cuatro años y se prepara para 'inaugurar una nueva era para la física
  7. José Hernández, neurocirujano: 'Envejecer es opcional, con buenas rutinas puedes rebajar un 60% el riesgo de alzhéimer
  8. Una tormenta repentina obliga a activar los avisos por inundaciones y lluvias torrenciales en provincia de Girona

Tres detenidos por las acciones de sabotaje en las vías del tren contra ICL en las protestas de 'Revoltes de la Terra'

Tres detenidos por las acciones de sabotaje en las vías del tren contra ICL en las protestas de 'Revoltes de la Terra'

Tàrrega cierra las piscinas municipales por la presencia de excrementos en el agua

Tàrrega cierra las piscinas municipales por la presencia de excrementos en el agua

La terapeuta de la familia Andic no se acoge al secreto profesional y declara durante tres horas

La terapeuta de la familia Andic no se acoge al secreto profesional y declara durante tres horas

Los Mossos d'Esquadra detienen a un hombre en Valls por tres robos con violencia

Los Mossos d'Esquadra detienen a un hombre en Valls por tres robos con violencia

Sorpresa en el entorno de la enfermera detenida en Manresa por la muerte de Albert Santamaria, el bombero envenenado

Sorpresa en el entorno de la enfermera detenida en Manresa por la muerte de Albert Santamaria, el bombero envenenado

La Audiencia condena a 147 años y medio de cárcel a los principales 14 narcos de Valencia de la trama de Sky por importar 1.650 kilos de cocaína

La Audiencia condena a 147 años y medio de cárcel a los principales 14 narcos de Valencia de la trama de Sky por importar 1.650 kilos de cocaína

Jonathan Andic estaba "bloqueado" y "en shock" tras la caída del padre, según los excursionistas que lo ayudaron en Montserrat

La operación contra la pornografía infantil se dispara en Canarias: ya son 30 los detenidos por delitos contra menores