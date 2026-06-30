Como el verano pasado
Tàrrega cierra las piscinas municipales por la presencia de excrementos en el agua
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El Ayuntamiento de Tàrrega ha cerrado este martes las piscinas municipales por la presencia de excrementos humanos en el agua. El incidente registrado en la piscina grande obliga al cierre provisional de las instalaciones hasta el miércoles, una vez se completen las tareas de limpieza y desinfección previstas en el protocolo.
En un comunicado difundido en las redes, el consistorio targarino ha hecho un llamamiento “al civismo y la responsabilidad para evitar estos hechos, que suponen un riesgo para la salud pública”.
Cabe recordar que, a mediados de agosto del año pasado, el Ayuntamiento de Tàrrega decidió contratar agentes de seguridad privada en las piscinas después de que se registraran tres episodios similares en solo una semana.
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