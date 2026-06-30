Sorpresa en el entorno de la enfermera detenida en Manresa por la muerte de Albert Santamaria, el bombero envenenado

Amistades cercanas y conocidos de la joven detenida como principal sospechosa de la muerte del bombero de Santpedor Albert Santamaria, reaccionan con una mezcla de sorpresa e incredulidad ante los hechos. Coinciden en describirla como una persona con una imagen muy positiva, activa, deportista y con un rendimiento académico destacado. Esta descripción choca con los hechos y con la gravísima acusación que pesa sobre esta persona, acusada de envenenamiento con fármacos. Comparten la sensación de estar hablando de una situación inverosímil y la necesidad de poder entender qué ha ocurrido y por qué.

También se percibe tristeza y cierta incomodidad, porque todo el mundo insiste en que "no lo habrían imaginado nunca", mientras intentan mantener la cautela y no sacar conclusiones sin información judicial o policial. Esta combinación de choque emocional y prudencia hace que las reacciones sean desiguales, pero marcadas por la incredulidad general. Según algunas fuentes, esta fue también la sensación cuando se supo que la acusada hizo una cena, no una fiesta como tal, para presentar a su nueva pareja a su círculo más íntimo. Un hecho que se produjo pocas semanas después de la muerte de su marido.

La mujer detenida, que responde a las iniciales C.G.A., de 41 años e hija de Sant Vicenç de Castellet, se encuentra en prisión preventiva desde el sábado, acusada de la muerte de su marido, Albert Santamaria Llavall, un bombero de Santpedor y miembro de una familia muy conocida en la población. Ambos compartían vivienda en un núcleo de casas aisladas en Sant Salvador de Guardiola, donde mantenían un perfil social muy bajo y poco participativo, hasta el punto de que la muerte del hombre, de 46 años, prácticamente no circuló por los grupos del pueblo. A estas alturas, sin embargo, la fotografía y el nombre de ella han circulado sobre todo en grupos de WhatsApp. También por algunos grupos del Hospital de Sant Joan de Déu, donde trabajaba ella, pese a que ninguna fuente oficial ha querido confirmar la identidad de la detenida.