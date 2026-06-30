Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Terremoto VenezuelaRegularización migrantesSánchezJonathan AndicHaciendaTour de FranciaTour en CatalunyaBegoña GómezLista de morososRegalos ZarzuelaRosalíaCuadro Mundial
instagramlinkedin

Investigación abierta

Sorpresa en el entorno de la enfermera detenida en Manresa por la muerte de Albert Santamaria, el bombero envenenado

El hombre envenenado por su pareja en Manresa era el bombero Albert Santamaria, experto en rescates y excarcelaciones

A prisión una enfermera por envenenar y matar con medicamentos a su pareja en Manresa: la autopsia encuentra restos de sustancias tóxicas

El santpedorense Albert Santamaria, en una imagen de archivo

El santpedorense Albert Santamaria, en una imagen de archivo / Archivo particular

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Eduard Font Badia

Manresa
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Amistades cercanas y conocidos de la joven detenida como principal sospechosa de la muerte del bombero de Santpedor Albert Santamaria, reaccionan con una mezcla de sorpresa e incredulidad ante los hechos. Coinciden en describirla como una persona con una imagen muy positiva, activa, deportista y con un rendimiento académico destacado. Esta descripción choca con los hechos y con la gravísima acusación que pesa sobre esta persona, acusada de envenenamiento con fármacos. Comparten la sensación de estar hablando de una situación inverosímil y la necesidad de poder entender qué ha ocurrido y por qué.

También se percibe tristeza y cierta incomodidad, porque todo el mundo insiste en que "no lo habrían imaginado nunca", mientras intentan mantener la cautela y no sacar conclusiones sin información judicial o policial. Esta combinación de choque emocional y prudencia hace que las reacciones sean desiguales, pero marcadas por la incredulidad general. Según algunas fuentes, esta fue también la sensación cuando se supo que la acusada hizo una cena, no una fiesta como tal, para presentar a su nueva pareja a su círculo más íntimo. Un hecho que se produjo pocas semanas después de la muerte de su marido.

Noticias relacionadas y más

La mujer detenida, que responde a las iniciales C.G.A., de 41 años e hija de Sant Vicenç de Castellet, se encuentra en prisión preventiva desde el sábado, acusada de la muerte de su marido, Albert Santamaria Llavall, un bombero de Santpedor y miembro de una familia muy conocida en la población. Ambos compartían vivienda en un núcleo de casas aisladas en Sant Salvador de Guardiola, donde mantenían un perfil social muy bajo y poco participativo, hasta el punto de que la muerte del hombre, de 46 años, prácticamente no circuló por los grupos del pueblo. A estas alturas, sin embargo, la fotografía y el nombre de ella han circulado sobre todo en grupos de WhatsApp. También por algunos grupos del Hospital de Sant Joan de Déu, donde trabajaba ella, pese a que ninguna fuente oficial ha querido confirmar la identidad de la detenida.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: Regió7

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. España suspende en osteoporosis: el 72% de mujeres de más 50 años no reciben tratamiento tras una fractura por fragilidad
  2. Muere un cabo del Ejército de Tierra en un lanzamiento paracaidista en unas maniobras en Huesca
  3. España se adentra en una semana marcada por el calor y cruza los dedos ante un posible aumento de las temperaturas el viernes
  4. Catalunya activa avisos por altas temperaturas y calor nocturno en el litoral ante máximas por encima de los 36 y mínimas que no bajarán de los 26
  5. Alumnos y familias llevan a Educació una reclamación tras el suspenso general de las Matemáticas de la Selectividad: 'Era imposible acabar el examen
  6. El CERN apaga su gran acelerador de partículas durante cuatro años y se prepara para 'inaugurar una nueva era para la física
  7. José Hernández, neurocirujano: 'Envejecer es opcional, con buenas rutinas puedes rebajar un 60% el riesgo de alzhéimer
  8. Una tormenta repentina obliga a activar los avisos por inundaciones y lluvias torrenciales en provincia de Girona

Sorpresa en el entorno de la enfermera detenida en Manresa por la muerte de Albert Santamaria, el bombero envenenado

Sorpresa en el entorno de la enfermera detenida en Manresa por la muerte de Albert Santamaria, el bombero envenenado

La Audiencia condena a 147 años y medio de cárcel a los principales 14 narcos de Valencia de la trama de Sky por importar 1.650 kilos de cocaína

La Audiencia condena a 147 años y medio de cárcel a los principales 14 narcos de Valencia de la trama de Sky por importar 1.650 kilos de cocaína

Jonathan Andic estaba "bloqueado" y "en shock" tras la caída del padre, según los excursionistas que lo ayudaron en Montserrat

La operación contra la pornografía infantil se dispara en Canarias: ya son 30 los detenidos por delitos contra menores

Trapero ve "muy desafortunadas" las palabras del detective de la defensa de Andic sobre los Mossos

Trapero ve "muy desafortunadas" las palabras del detective de la defensa de Andic sobre los Mossos

Cinco detenidos en Girona por pagar a menores para tener sexo, uno de ellos controlador de un local de ocio nocturno

Cinco detenidos en Girona por pagar a menores para tener sexo, uno de ellos controlador de un local de ocio nocturno

La terapeuta de la familia Andic deberá justificar ante la jueza si se acoge al secreto profesional

La terapeuta de la familia Andic deberá justificar ante la jueza si se acoge al secreto profesional

Dos detenidos por la muerte de un hombre en un centro comercial de Gran Canaria

Dos detenidos por la muerte de un hombre en un centro comercial de Gran Canaria