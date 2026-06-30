Cinco detenidos en Girona por pagar a menores para tener sexo, uno de ellos controlador de un local de ocio nocturno

La investigación de los Mossos d'Esquadra sobre los casos de explotación sexual de menores en Girona sigue creciendo. Según ha podido confirmar este diario, los agentes han detenido a tres hombres más en las últimas semanas, lo que eleva a cinco el número total de arrestados.

Como ya adelantó 'Diari de Girona', del grupo de Prensa Ibérica, los implicados están acusados de pagar dinero a chicas menores de edad, de menos de dieciséis años y que se conocían entre ellas, a cambio de mantener relaciones sexuales.

Entre las nuevas detenciones destaca la de un hombre de 31 años, sin antecedentes policiales, que trabaja como controlador de acceso en un local de ocio nocturno de la ciudad. Según fuentes policiales, el detenido se aprovechaba de su posición profesional para facilitar la entrada al local a una de las víctimas, con la que posteriormente mantenía relaciones sexuales a cambio de compensaciones económicas. El hombre fue detenido el pasado 21 de junio y está acusado de un delito de agresión sexual.

Más detenidos

Ese mismo 21 de junio, los Mossos detuvieron a otro implicado, de 46 años. Dos días antes, el 19 de junio, la policía catalana arrestó a un hombre de 44 años que, a diferencia de los anteriores, ya contaba con antecedentes policiales. Todos los nuevos detenidos están acusados de un delito de agresión sexual a menores, confirman desde el cuerpo policial.

Estos tres nuevos investigados se suman a los dos hombres que ya ingresaron en prisión provisional hace unas semanas como consecuencia de la primera fase de esta investigación en Girona, que comenzó al tener conocimiento de que los abusos se habrían cometido entre los meses de septiembre y diciembre del año pasado.

Cabe recordar que el primero de los sospechosos, de 35 años, fue interceptado el 28 de mayo en el barrio de Sant Pau, mientras que el segundo, de 44 años, fue localizado discretamente por los agentes el pasado 10 de junio.

Con la ampliación del caso, la lista de detenidos en Girona ya asciende a cinco implicados.

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De todos los detenidos, tres han ingresado en prisión: los dos primeros arrestados y el hombre de 44 años detenido en esta última fase de la investigación, según ha podido saber 'Diari de Girona'.