Muere una excursionista de 18 años de Badalona tras un desprendimiento en Sadernes

Una excursionista de 18 años murió el sábado en el Hospital Josep Trueta de Girona después de resultar herida muy grave por la caída de una roca en Sadernes. Los Mossos d’Esquadra mantienen abierta una investigación para aclarar las causas exactas del suceso.

El accidente se produjo a primera hora de la tarde en este punto de la Alta Garrotxa, en Montagut i Oix. Hacia las tres menos cuarto, los servicios de emergencias recibieron el aviso de que una joven había quedado herida muy grave e inconsciente después de que le cayera una roca encima, según fuentes de los servicios de emergencias. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos de los Bombers de la Generalitat, el SEM y los Mossos d’Esquadra.

Un bombero fuera de servicio que se encontraba en la zona inició las maniobras de reanimación hasta la llegada de los equipos de emergencias. Con el apoyo del SEM, consiguieron estabilizar inicialmente a la joven, que posteriormente fue evacuada por los GRAE de los Bombers en helicóptero.

La joven fue trasladada hasta el punto donde la esperaba el helicóptero medicalizado del SEM, que la llevó de urgencia al Hospital Josep Trueta de Girona. La víctima, que pudo ser intubada, llegó al centro hospitalario en estado crítico. Finalmente, murió en el mismo hospital.

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Restringido el paso

La joven tenía 18 años y era vecina de Badalona. A raíz del grave accidente, este domingo el acceso desde el Gorg Blau hacia arriba estaba restringido. Los Mossos d’Esquadra, que investigan los hechos, se desplazaron el domingo junto con los Agents Rurals sobre el terreno y mantienen abiertas las diligencias para determinar qué ocurrió, confirman desde el cuerpo policial.