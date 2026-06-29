Investigación
Macrooperación contra la pornografía infantil en Gran Canaria: 17 detenidos por delitos contra la libertad sexual de menores y tráfico de drogas
La Policía Canaria realiza decenas de registros en inmuebles de seis municipios de la Isla en un operativo contra la corrupción de menores. La operación está bajo secreto de sumario
Carlota Barcala
El Cuerpo General de la Policía Canaria realiza, desde primera hora de este lunes, una macrooperación contra la distribución de pornografía infantil en Gran Canaria. La investigación, que se encuentra bajo secreto de sumario, se ha saldado por el momento con 17 detenidos investigados por los presuntos delitos contra la libertad sexual a menores de 16 años, corrupción de menores y tráfico de drogas.
La causa, está dirigida por el Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria. El titular, Tomás Martín, ha ordenado 17 registros en seis municipios de Gran Canaria, entre ellos, la capital y Telde, ciudades donde estaría asentada la pregunta red de pornografía.
En la entrada y registro de las viviendas, los agentes de la Policía Canaria han intervenido numerosa documentación y dispositivos electrónicos que ahora deberán ser analizados para esclarecer el alcance de la trama y el número de menores afectados.
La operación, de nombre Carricán, sigue abierta y se mantiene bajo secreto de sumario, por lo que no se descartan nuevos registros y detenciones.
Dada la envergadura del dispositivo, participan, además del personal adscrito a la Comisaría Insular de Gran Canaria del CGPC, agentes desplazados desde la Comisaría Insular de Tenerife.
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Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas
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