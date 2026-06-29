Golpe a la trata en 14 municipios catalanes: liberadas seis víctimas de explotación sexual y 23 detenidos

Un total de seis mujeres víctimas de trata de seres humanos han sido liberadas y puestas bajo protección policial gracias a una operación conjunta de los Mossos d'Esquadra y la Policía Nacional. Las víctimas fueron captadas en sus países de origen bajo falsas promesas laborales y, una vez en España, la organización criminal les imponía deudas abusivas para forzarlas a ejercer la prostitución. El fin de su cautiverio fue posible gracias a la intervención inicial de profesionales sanitarios de un hospital de Sabadell, quienes detectaron indicios de explotación sexual en una joven y activaron los protocolos de protección. La operación ha permitido desarticular dos organizaciones criminales dedicadas presuntamente a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Hay 23 detenidos y se han intervenido más de 200.000 euros en efectivo, sustancias estupefacientes y tres vehículos de alta gama.

Las redes captaban a mujeres en sus países de origen bajo falsas promesas de empleo y luego las prostituían

El operativo, coordinado por especialistas en trata de la División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos y agentes del Grupo I de la UCRIF de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Barcelona de la Policía Nacional, culminó el pasado 17 de junio con 16 entradas y registros en diferentes municipios catalanes. Los registros se practicaron en inmuebles situados en Manresa, Girona, Sant Feliu de Guíxols, Dosrius, Granollers, Pals, Palafrugell, Sitges, Castelldefels, Sabadell, Terrassa, Begur, Palamós y Vic. También se realizaron actuaciones en Jaén y Madrid, donde se practicaron tres de las detenciones.

La investigación se inició a finales de octubre de 2025, después de que profesionales sanitarios de un hospital de Sabadell detectaran indicios compatibles con una posible situación de trata en una mujer joven. El caso fue trasladado al Grupo de Atención a la Víctima (GAV) de los Mossos en Sabadell, que realizó una primera valoración y derivó posteriormente la información a la DIC. A partir de ese primer indicio se creó un equipo conjunto de investigación entre Mossos y Policía Nacional.

Captadas con falsas ofertas de empleo

Según los investigadores, las organizaciones captaban a mujeres vulnerables en sus países de origen mediante falsas ofertas laborales. Les financiaban el viaje a España y, una vez en el país, les imponían deudas abusivas para someterlas a explotación sexual en pisos gestionados de forma coordinada. La red funcionaba con una estructura jerarquizada, reparto de tareas, control sobre las víctimas, vigilancia, gestión económica y movilidad entre distintos inmuebles.

Los principales investigados formaban parte de dos organizaciones criminales diferenciadas, aunque conectadas entre sí. Ambas actuaban de forma coordinada en la gestión de los pisos, la captación y el control de las víctimas, la logística de la red y la recaudación de los beneficios obtenidos.

Durante la investigación, los agentes tomaron declaración a varias víctimas, realizaron vigilancias y videovigilancias, identificaron teléfonos y vehículos, analizaron contratos de alquiler y suministros, revisaron anuncios sexuales publicados en portales especializados y estudiaron movimientos económicos, incluidas remesas de dinero al extranjero e indicios de blanqueo de capitales.

En total, la operación ha permitido identificar y proteger a seis víctimas de trata. Además de la mujer que dio origen a la investigación, otras dos fueron liberadas durante el avance de las diligencias y tres más en la fase final del operativo. Sus declaraciones han sido clave para acreditar el funcionamiento de la red, las condiciones abusivas impuestas y los mecanismos de control, amenazas y explotación.

Sabadell, Vic, Manresa, Girona o Mataró

La trama actuaba en varios inmuebles repartidos por distintos municipios, entre ellos Sabadell, Vic, Manresa, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Granollers, Terrassa, Girona, Palafrugell, Mataró y otras localidades. La operativa se basaba en la rotación de mujeres, la publicación de anuncios sexuales y la gestión coordinada de los pisos donde se desarrollaba la actividad delictiva.

En la fase final de la operación se registraron 16 inmuebles vinculados a la red. Once de ellos eran casas prostíbulo donde se ejercía la prostitución y el resto, domicilios relacionados con la organización. El dispositivo se saldó con 23 detenidos —15 mujeres y 8 hombres—, la identificación de 53 mujeres que en ese momento ejercían la prostitución en los inmuebles investigados, la intervención de más de 200.000 euros en efectivo, documentación de interés para la causa, sustancias estupefacientes y tres vehículos de alta gama.

Los detenidos pasaron a disposición judicial el 19 de junio ante el Tribunal de Instancia, Sección de Violencia de Género, plaza 1 de Manresa. La jueza decretó el ingreso en prisión provisional sin fianza para los ocho principales investigados, cinco mujeres y tres hombres.

El juzgado también acordó la clausura temporal de cinco de las casas prostíbulo donde habrían sido explotadas las víctimas identificadas, con el objetivo de impedir la continuidad de la actividad delictiva y preservar los indicios vinculados a la causa. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.

Los Mossos destacan que la coordinación entre los profesionales sanitarios, el grupo de atención a la víctima y las unidades policiales especializadas fue clave para detectar el primer caso, activar los mecanismos de protección e iniciar una investigación que ha permitido localizar a otras cinco víctimas y actuar contra la organización criminal.