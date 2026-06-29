Detenidos tres abogados por apropiarse de la herencia de una extranjera fallecida en Málaga

La Guardia Civil ha detenido en Málaga a tres abogados por la supuesta apropiación de una cuantiosa herencia de una mujer extranjera fallecida, operación que se ha saldado con once personas investigadas además de los arrestados. La investigación ha determinado que podrían existir más víctimas afectadas por este presunto grupo criminal y que habrían usurpado más de un millón de euros, según ha informado la Guardia Civil este lunes.

Se les investiga por la supuesta comisión de los delitos de estafa, falsificación documental, usurpación de estado civil, usurpación de bienes inmuebles, apropiación indebida, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.

La investigación continúa abierta para determinar si hay más víctimas y otros posibles integrantes de este presunto grupo criminal. Los tres detenidos ya han sido puestos a disposición judicial y el juez ha decretado el ingreso en prisión para dos de ellos.

Denuncia de un banco

La operación se inició tras la interposición de una denuncia del Departamento de Investigación de Fraude Bancario de un banco español que alertaba de que uno de sus clientes, un británico de avanzada edad, podría estar siendo víctima de cuantiosas retiradas de dinero en efectivo no consentidas de su cuenta bancaria a través de cajeros automáticos en diferentes puntos de la geografía española.

Los investigadores comprobaron que en la cuenta bancaria figuraba como autorizada, y con plenos poderes, una abogada de Nerja (Málaga) y que la documentación aportada para la apertura de la misma estaba falsificada. En esta documentación figuraba el titular con 20 años menos, con la clara intención de hacerlo pasar por una persona más joven.

Tras la información obtenida por los guardias civiles, se comprobó que el titular que habría abierto la cuenta bancaria se encontraba fallecido, aunque la misma seguía operando con normalidad.

Los agentes ratificaron que era la propia abogada la que extraía fondos de los cajeros así como un hombre, también abogado, con otro despacho en la misma localidad malagueña de Nerja. Ambos pertenecían a bufetes especializados en la realización de compraventas de inmuebles y herencias de ciudadanos extranjeros afincados en la Axarquía.

Durante el análisis de dicha cuenta bancaria, se detectó el cobro de una cuantiosa herencia, a través de operaciones bancarias, de una mujer extranjera que falleció sola en una residencia de ancianos.

Para la apropiación de la herencia, los detenidos contaban con un testamento ológrafo falsificado, supuestamente escrito de puño y letra por la fallecida. Además, utilizaron como testigos a otros miembros de la red para que dieran legitimidad a la caligrafía y confirmaran una supuesta relación sentimental entre la fallecida y el titular de la cuenta objeto de la apertura de esta operación, que también se encontraba fallecido.

El heredero, en Suiza

Los investigadores localizaron en Suiza al legítimo heredero de la anciana, un hijo con el que apenas mantenía relación y con el que había contactado uno de los abogados detenidos para que le otorgara un poder notarial, al objeto de realizar las gestiones pertinentes para hacerle llegar la herencia, algo que nunca ocurrió, por lo que presentó una denuncia en su país.

Los agentes mantienen la participación directa en este entramado de una tercera persona, también abogado y familiar directo de uno de los detenidos, que también ha sido arrestado.

Durante varios años, estas tres personas habrían realizado numerosas operaciones inmobiliarias, donaciones simuladas entre familiares, supuestas compraventa de vehículos, contratación de fondos de inversión, importantes disposiciones de efectivo y numerosas transferencias entre los diferentes miembros de este grupo criminal con el objetivo de dotarlas de apariencia legal, siendo el valor de los beneficios obtenidos en el entramado superior al millón de euros.