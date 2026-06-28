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Rescatan a un excursionista herido tras un desprendimiento de piedras en el Pedraforca

El hombre ha caído unos veinte metros, ha perdido el conocimiento y ha sido evacuado en helicóptero hasta el campo de fútbol de Saldes, donde le esperaba el SEM

Rescate de un escalador en Saldes.

Rescate de un escalador en Saldes. / Bombers de la Generalitat

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Núria León

Manresa
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Un excursionista ha resultado gravemente herido este domingo por la mañana después de ser golpeado por unas piedras mientras realizaba una ruta al pie del Pedraforca, en el término municipal de Saldes. El hombre ha caído aproximadamente unos veinte metros por la ladera y ha quedado inconsciente durante unos instantes.

El aviso del accidente se recibió a las 9:57 horas, cuando un compañero que hacía la ruta con él ha llamado para alertar de que el hombre había recibido el impacto de las piedras y no respondía. El grupo estaba formado por tres excursionistas.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado dos dotaciones de los Bombers de la Generalitat, un helicóptero con efectivos del Grupo de Actuaciones Especiales (GRAE) y un equipo terrestre, así como un helicóptero del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).

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Según ha informado el cuerpo de bomberos, tras recibir el impacto de las piedras, el hombre ha caido unos 20 metros ladera abajo. Como consecuencia del accidente perdió el conocimiento, aunque lo ha recuperado antes de la llegada de los equipos de emergencia. Los bomberos lo han rescatado y lo han trasladado hasta Saldes. Allí, un helicóptero del SEM ha aterrizado en el campo de fútbol para realizar la evacuación. El herido, cuya gravedad exacta se desconoce, ha sido trasladado al Hospital Parc Taulí de Sabadell.

Fuente: Regió7

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