Dos muertos en un choque en Barcelona provocado por un conductor temerario que huía de la policía

Dos personas han muerto y una ha resultado herida de gravedad este domingo en un choque en el Poblenou de Barcelona provocado por un conductor temerario, según han informado fuentes de los Mossos d'Esquadra. El siniestro se ha producido alrededor de las 9 de la mañana en el cruce de las calles Pallars y Fluvià tras una persecución a gran velocidad, con el fugado conduciendo en contradirección y en ocasiones por encima de la acera hasta acabar chocando contra otro turismo que estaba correctamente parado en un semáforo.

Todo ha comenzado, según ha podido saber este diario, con un aviso al 112 por parte de los trabajadores del Hotel Hilton de Diagonal Mar tras echar del parking a un vehículo con matrícula francesa porque estaba conduciendo de forma errática y temeraria y mostraba una actitud extraña. Al llegar los Mossos, el conductor ha emprendido la huida a gran velocidad. Fuentes conocedoras no descartan que el conductor hubiera tomado alguna sustancia, algo que determinará el resultado de la autopsia.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Mapa que muestra la ubicación del accidente mortal.

Efectivos del cuerpo de Bombers de Barcelona han realizado tareas de excarcelación de tres personas, dos de las cuales han muerto en el mismo lugar y una ha resultado herida y ha sido trasladada por un equipo del SEM a un centro hospitalario. Las dos personas fallecidas eran los conductores de los vehículos y el herido grave es el acompañante del vehículo que ha recibido el impacto del huído. Hasta el lugar de los hechos se han desplazado dotaciones de la Unidad Central de Atestados de Tráfico (UCAT) de la Guardia Urbana para realizar el atestado correspondiente y esclarecer las causas del siniestro.

Noticias relacionadas

Los dos coches siniestrados en el barrio del Poblenou de Barcelona / ACN

Con estas dos muertes, ya son 8 las personas fallecidas en accidentes de tráfico en Barcelona este año. El Ayuntamiento de Barcelona traslada su pésame a la familia y amistades de las víctimas y reafirma su compromiso de seguir trabajando para reducir las víctimas en los siniestros de tráfico.