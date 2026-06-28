Ahogamiento
Muere una niña de 4 años ahogada en una piscina particular de Almería
Los servicios de emergencias practicaron sin éxito ejercicios de reanimación cardiopulmonar a la menor, que sufrió un ahogamiento en una casa de campo de la localidad de Antas
EFE
Una menor de 4 años ha muerto este domingo ahogada en una piscina particular de la localidad almeriense de Antas, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.
Según fuentes del teléfono único de emergencias, el suceso se ha producido sobre las 10:36 horas, cuando se ha alertado al centro de coordinación por la necesidad de asistencia sanitaria a una niña con síntomas de ahogamiento en la población de Aljariz en una casa de campo de la barriada del Real.
Al lugar se han desplazado efectivos de Guardia Civil, Policía Local y el Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud, quien ha practicado sin éxito los ejercicios de reanimación cardiopulmonar a la víctima.
El 112 ha activado además el protocolo para ofrecer apoyo psicológico a sus familiares.
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