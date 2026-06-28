El hombre envenenado por su pareja en Manresa era el bombero Albert Santamaria, experto en rescates y excarcelaciones

El hombre de 46 años que murió envenenado en Manresa presuntamente a manos de su pareja era el santpedorense Albert Santamaria, un bombero de la Generalitat de Catalunya que trabajaba en el Grupo de Actuaciones Especiales (GRAE) del cuerpo. El hombre murió el pasado febrero en el Hospital de Manresa después de que fuera presuntamente intoxicado por su pareja, que era enfermera en Manresa. La sospechosa fue detenida este jueves por parte de los Mossos acusada de un delito de homicidio y, posteriormente, el juez la ha enviado a prisión provisional, comunicada y sin fianza.

La muerte repentina de Santamaria el pasado febrero conmocionó al cuerpo de los Bomberos de la Generalitat, que hicieron una publicación en las redes sociales elogiando su carrera profesional. El santpedorense había estado muchos años vinculado al Parque de Terrassa, y explicaban que su trayectoria había estado marcada por la "vocación, la entrega y el compromiso". En la publicación, destacaban su trayectoria como bombero sanitario, después de haber estudiado enfermería, y su participación en campeonatos internos, nacionales y mundiales de excarcelación de víctimas de accidentes de tráfico.

De hecho, en una entrevista publicada en este diario en el año 2013, después de quedar como el tercer mejor bombero enfermero de un torneo mundial de excarcelación de víctimas en accidentes celebrado en Florida, Santamaria explicaba que entró en los Bomberos de la Generalitat en el año 2005, en el parque de Prats de Lluçanès. A partir de entonces, estudió la carrera de Enfermería y, cuando la terminó, pasó a ser bombero sanitario. En un accidente con heridos, es el bombero especializado en atender a las víctimas y en dar las instrucciones precisas al resto de compañeros.

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Durante la entrevista, Santamaria explicaba que el hecho de ganar “fue muy gratificante, porque te recompensa el trabajo bien hecho y todo el esfuerzo durante los entrenamientos”. Santamaria consideraba que, como bombero sanitario, en una intervención, “debes valorar mucho el trato con la víctima, y tener un buen equipo que te ayude a hacerlo”.