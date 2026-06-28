Un herido por arma blanca en un chiringuito en la playa del Prat de Llobregat tras una disputa entre familias

Una disputa entre dos familias acabó este sábado por la noche con un apuñalamiento en un chiringuito de la playa del Prat de Llobregat, según ha avanzado El Caso. La autora de los hechos, una chica que acababa de salir del agua, cogió un cuchillo de la cubertería del establecimiento y, tras hablar con el chico que la acompañaba, se lo clavó a la víctima.

Agentes de los Mossos d'Esquadra y miembros del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) se desplazaron hasta el chiringuito para atender a la víctima, con una cuchillada en el abdomen, y evuacuarla al Hospital de Bellvitge, donde ha recibido puntos de sutura. Otro familiar también resultó herido, aunque no necesitó recibir atención médica.

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Los Mossos se han hecho cargo de la investigación y trabajan para localizar y detener a la agresora, que huyó del lugar de los hechos en un coche. buen