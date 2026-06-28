Ahogamiento
Hallan el cuerpo sin vida de un niño de 10 años que cayó al Pisuerga en Valladolid
El subdelegado del Gobierno ha apuntado como hipótesis a que el menor estaba jugando con un amigo en la orilla cuando cayó al agua y se ahogó
EFE
El operativo de búsqueda ha localizado sobre las 23:30 de la noche el cuerpo sin vida del niño de 10 años que había desaparecido, pasadas las nueve de la noche, en el río Pisuerga en Valladolid, a la altura de la playa fluvial de Las Moreras, según ha confirmado a EFE el subdelegado del Gobierno, Jacinto Canales.
Han sido los servicios de rescate de la unidad subacuática los que han localizado el cuerpo, a una distancia relativamente cercana del lugar en el que le habían visto sumergirse, en el entorno de las ruinas de las aceñas. La Policía Judicial se ha hecho cargo de la investigación, y el médico forense ha llegado sobre las doce la noche para el levantamiento del cadáver.
El dispositivo se había activado a las nueve y cuarto de la noche, cuando se dio el aviso de la desaparición del menor, por causas que se están investigando, si bien Canales ha apuntado que la hipótesis que se maneja es que el niño estaba jugando con un amigo en la orilla cuando se ha caído al agua, y se ha ahogado.
En la búsqueda se ha movilizado el Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil, la Asociación de Salvamento y Rescate de Castilla y León, con la unidad especializada en actividades subacuáticas, los bomberos de Valladolid, Policía Nacional y Policía Local, además de Emergencias Sanitarias-Sacyl.
También se ha activado al Grupo de Intervención Psicológica en Desastres y Emergencias para atender a los familiares, en concreto a la madre, que estaba con el menor en la playa cuando ha ocurrido el suceso, y también al amigo, de la misma edad, que ha visto cómo se sumergía en el agua y no volvía a salir.
- El calor no afloja en Catalunya a la espera de un cambio de tiempo este domingo: inestabilidad y tormentas
- Un equipo de investigadores descubre un fallo en el crecimiento infantil causado por una conexión defectuosa entre el cerebro y el hígado
- La Primitiva hoy: resultados y comprobar números premiados en el sorteo del sábado, 27 de junio de 2026, en directo
- Marta Rubio, directora de escuela: 'El decreto de la escuela inclusiva plantea un buen ideal, pero hay niños y niñas que necesitan otra cosa
- Catalunya revisa los límites de la escuela inclusiva ante el aumento de la complejidad del aula
- El calor y la humedad disparan las plagas de cucarachas: por qué los insecticidas ya no funcionan y cuál es la mejor opción para acabar con ellas
- Restablecida la circulación de trenes entre Girona y Maçanet-Massanes tras extinguirse un incendio entre vehículos
- El plan forestal de Les Gavarres, en la Costa Brava, se convierte en modelo para frenar megaincendios en Catalunya