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Accidente aéreo

Once muertos al estrellarse una avioneta que iba a realizar prácticas de paracaidismo en el este de Francia

Los fallecidos son cinco monitores, cinco alumnos y el piloto del aparato que se ha precipitado sobre una avenida de la localidad de Tomblaine, cerca de Nancy

Imagen de archivo de un camión de bomberos en Meurthe y Mosela, el departamento francés donde se ha producido el accidente de una avioneta con 11 víctimas mortales.

Imagen de archivo de un camión de bomberos en Meurthe y Mosela, el departamento francés donde se ha producido el accidente de una avioneta con 11 víctimas mortales. / PREFECTURA DE MEURTHE Y MOSELA / Europa Press

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Agencias

París
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Once personas han fallecido este domingo al estrellarse en las afueras de la ciudad de Nancy, en el este de Francia, la avioneta en la que viajaban para hacer paracaidismo , informaron las autoridades. El prefecto del departamento, Yves Seguy, ha confirmado a la prensa que "en este momento" hay 11 víctimas mortales, sin que haya habido "efectos colaterales" del siniestro.

Según el medio local 'L'Est Republicain', los fallecidos son cinco monitores, cinco alumnos y el piloto. De acuerdo con el mismo medio, el aparato accidentado es un "Pilatus" matriculado en Alemania, utilizado comúnmente para saltos en paracaídas. Se desconocen, de momento, las causas del siniestro.

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En un mensaje publicado en las redes sociales, la prefectura de Meurthe y Mosela ha confirmado que en el accidente se ha visto involucrado "un avión civil que había despegado del aeródromo de Nancy-Essey". El siniestro ha ocurrido hacia las 11.00 horas, cerca de un supermercado Auchan en Tomblaine, en una avenida colindante con la zona comercial. 

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