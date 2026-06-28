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Detenido un conductor tras huir de un control policial y esconderse debajo de una furgoneta en Girona

El hombre, de 23 años, ignoró las órdenes de los agentes y provocó un accidente durante la persecución.

Imagen de archivo de un hombre con las manos esposadas.

Imagen de archivo de un hombre con las manos esposadas. / EP

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La Policía Municipal de Girona ha detenido a un hombre de 23 años, vecino de la ciudad, como presunto autor de un delito de resistencia y desobediencia a los agentes de la autoridad después de huir de un control en el barrio de Sant Narcís. Los hechos ocurrieron el 9 de junio al mediodía. El conductor hizo caso omiso de las indicaciones de los agentes y huyó. Durante la persecución, la policía chocó contra un tercer turismo. Poco después, los agentes localizaron el coche abandonado en una calle cercana, sin el conductor. Un trabajador de un taller de la zona avisó a la patrulla de que había visto a una persona escondiéndose debajo de una furgoneta. Cuando los agentes llegaron al lugar, el hombre no quiso salir, opuso resistencia y finalmente fue detenido.

Los hechos tuvieron lugar hacia la una y media del mediodía, cuando una patrulla que realizaba un control de distracciones al volante requirió al conductor de un coche que se detuviera para comprobar la documentación administrativa del vehículo. Según la policía, el conductor no hizo caso a las indicaciones de los agentes e inició la huida.

Durante la persecución, el coche policial chocó con un tercer turismo en una intersección del barrio, mientras el conductor fugado continuaba la marcha. Los agentes localizaron el vehículo del fugitivo abandonado en una calle cercana. No llevaba matrícula posterior y, según las comprobaciones de los agentes, la placa temporal extranjera que le correspondía estaba caducada. En el interior encontraron la documentación del titular, lo que permitió identificar al conductor.

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La localización del sospechoso fue posible gracias al aviso de un trabajador de un taller de la zona, que informó a los agentes de que había visto a una persona escondiéndose debajo de una furgoneta. Cuando la patrulla se desplazó hasta el lugar, el hombre se negó a salir y opuso resistencia a los policías, motivo por el que fue detenido. Finalmente, el vehículo fue retirado por la grúa municipal.

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