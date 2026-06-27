Vídeo | Graba sin darse cuenta cómo le roban: así actúa un carterista durante las hogueras de Alicante

La Banyà de las Hogueras de Alicante es uno de los momentos más esperados de la noche de la Cremà. Agua, música, gente en la calle y un ambiente de celebración que reúne a cientos de personas alrededor de los monumentos. Pero también es una escena que, por la aglomeración y el despiste, puede convertirse en terreno propicio para los carteristas.

Eso es lo que denuncia un vídeo difundido en redes sociales, en el que se alerta de un hurto durante la fiesta. La publicación, compartida por el usuario mariosopemusic, advierte: “Robando teléfono en Alicante” y “Cuidado con los carteristas en Hogueras Cremà”.

El momento del presunto hurto

Según el relato que acompaña al vídeo y los comentarios de varios usuarios, el robo se habría producido en plena celebración, mientras los asistentes recibían el agua de la Banyà en la Puerta del Mar.

En la grabación se aprecia cómo una persona se acerca a la víctima, que es la que además está grabando todo con un palo de videoselfie, y aprovecha el desconcierto del momento para sustraerle la cartera o el teléfono.

“Al final, cuando le dan con el agua, se acerca, le quita la cartera y se va disimulando como que se ha mojado”, explica uno de los comentarios publicados bajo el vídeo.

Otros usuarios también señalan que el presunto autor del hurto habría seguido a la víctima durante varios metros antes de actuar. “La gente qué poco observadora, lo sigue en un recorrido grande y no se da cuenta”, lamenta otro comentario.

El agua, la fiesta y el despiste

La escena ha llamado especialmente la atención porque el presunto hurto se produciría justo en un momento de gran movimiento: personas riendo, móviles grabando, agua cayendo desde las mangueras y mucha gente pendiente del espectáculo.

Esa mezcla de ruido, empujones y distracción es precisamente la que suelen aprovechar los carteristas en grandes eventos. La Banyà, como cualquier concentración multitudinaria, exige extremar la precaución con bolsos, mochilas, carteras y teléfonos móviles.

Indignación en redes

El vídeo ha generado numerosos comentarios de indignación. Muchos usuarios han criticado que se produzcan robos en una celebración popular y han pedido más atención en las zonas con mayor acumulación de público.

“Tanto le cuesta a uno sus cosas para que estos vengan a robarle”, escribía una usuaria. Otros reaccionaban con sorpresa al ver la aparente tranquilidad con la que se habría producido el hurto.

También ha habido quien ha destacado el contraste entre el ambiente festivo y el robo denunciado: “Épico que justo le tiren agua”, comentaba un usuario, en referencia al momento en el que la persona señalada aparece mojándose durante la escena.

Consejos para evitar hurtos en fiestas multitudinarias

Las fiestas de Hogueras concentran a miles de personas en calles, barracas, mascletaes, desfiles y actos nocturnos. En estos entornos, la recomendación básica es llevar las pertenencias siempre controladas y evitar guardar objetos de valor en bolsillos traseros o mochilas abiertas.

También conviene llevar el móvil en un bolsillo interior o en una riñonera cerrada, no dejar bolsos colgados de sillas o barras y prestar especial atención en momentos de empujones, aglomeraciones o espectáculos que concentran la mirada de todos en un mismo punto.

Una alerta en plena celebración

La denuncia viral no empaña el carácter festivo de la Cremà, pero sí sirve como aviso para próximas celebraciones multitudinarias. En una noche en la que la atención está puesta en el fuego, el agua y la fiesta, los despistes pueden salir caros.

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La recomendación es sencilla: disfrutar de la Banyà, sí, pero con la cartera, el móvil y el bolso siempre a la vista.