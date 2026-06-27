Hallada flotando
Una mujer de 80 años, en la UCI del Trueta tras ser rescatada en estado crítico de la Platja Gran de Palamós
La víctima fue localizada flotando en el agua y evacuada en helicóptero
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Meritxell Comas
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Una mujer de 80 años ha sido trasladada en estado crítico este sábado por la mañana al hospital Josep Trueta de Girona después de ser rescatada del agua en la Platja Gran de Palamós.
Según la información facilitada por el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), el aviso se recibió a las 11:38 horas, después de que la víctima fuera localizada flotando en el agua.
Hasta el lugar de los hechos se desplazaron tres dotaciones del SEM: un helicóptero medicalizado y dos unidades terrestres. La víctima fue evacuada en helicóptero hasta el Trueta, donde, según fuentes del centro hospitalario, permanece ingresada en la UCI con pronóstico reservado.
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Fuente: Diari de Girona
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