Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Terremoto VenezuelaOposicionesAhogada l'AmpollaIncendio GironaCanción del veranoPugna bodegasGuerra IránZapateroCalorBarcelonaDiscoteca míticaTerapeuta AndicMundial 2026
instagramlinkedin

Hallada flotando

Una mujer de 80 años, en la UCI del Trueta tras ser rescatada en estado crítico de la Platja Gran de Palamós

La víctima fue localizada flotando en el agua y evacuada en helicóptero

Una mujer de 80 años, en la UCI del Trueta tras ser rescatada en estado crítico de la Platja Gran de Palamós

Una mujer de 80 años, en la UCI del Trueta tras ser rescatada en estado crítico de la Platja Gran de Palamós / Laura Teixidor

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Meritxell Comas

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Una mujer de 80 años ha sido trasladada en estado crítico este sábado por la mañana al hospital Josep Trueta de Girona después de ser rescatada del agua en la Platja Gran de Palamós.

Según la información facilitada por el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), el aviso se recibió a las 11:38 horas, después de que la víctima fuera localizada flotando en el agua.

Noticias relacionadas

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron tres dotaciones del SEM: un helicóptero medicalizado y dos unidades terrestres. La víctima fue evacuada en helicóptero hasta el Trueta, donde, según fuentes del centro hospitalario, permanece ingresada en la UCI con pronóstico reservado.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: Diari de Girona

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Las cinco carreras con nota de corte de 5 y alta empleabilidad
  2. La Luna de fresa de junio marca la primera gran cita astronómica del verano
  3. La terapeuta de los Andic no está colegiada como psicóloga y tendrá dificultades para acogerse al secreto profesional
  4. La estación de Sants de Barcelona cerrará dos años su acceso principal por la plaza de los Països Catalans a finales de septiembre
  5. Catalunya estrena en la AP-7 un sistema para controlar irregularidades de camiones y autocares sin necesidad de pararlos
  6. Detenido el hombre que atacó a su madre en Sitges, bajó armado a la playa y huyó nadando de la policía
  7. Todo ha ido muy rápido, un foco, luego otro y otro, está claro que ha sido provocado': inquietud por que el fuego de Tiana llegue a Sant Fost y Martorelles
  8. Un cobrador neonazi pierde su coche aplastado por el dueño de un tractor al que reclamaba una deuda | Vídeo

Una mujer de 80 años, en la UCI del Trueta tras ser rescatada en estado crítico de la Platja Gran de Palamós

Una mujer de 80 años, en la UCI del Trueta tras ser rescatada en estado crítico de la Platja Gran de Palamós

Un hombre asesina a su pareja a puñaladas en Sevilla

Un hombre asesina a su pareja a puñaladas en Sevilla

A prisión una enfermera por envenenar y matar con medicamentos a su pareja en Manresa: la autopsia encuentra restos de sustancias tóxicas

A prisión una enfermera por envenenar y matar con medicamentos a su pareja en Manresa: la autopsia encuentra restos de sustancias tóxicas

Un piso barato, prisas para firmar y 6.000 euros perdidos: la trampa inmobiliaria que denuncia una vecina de Madrid

Un piso barato, prisas para firmar y 6.000 euros perdidos: la trampa inmobiliaria que denuncia una vecina de Madrid

Un hombre resulta herido por arma de fuego tras una discusión en el barrio de Bon Pastor en Barcelona

Un hombre resulta herido por arma de fuego tras una discusión en el barrio de Bon Pastor en Barcelona

Vídeo | Graba sin darse cuenta cómo le roban: así actúa un carterista durante las hogueras de Alicante

Vídeo | Graba sin darse cuenta cómo le roban: así actúa un carterista durante las hogueras de Alicante

Una mujer de 80 años muere ahogada en la playa en l'Ampolla

Una mujer de 80 años muere ahogada en la playa en l'Ampolla

Una serpiente se cuela en una casa de Mallorca y muerde a un policía al ser capturada

Una serpiente se cuela en una casa de Mallorca y muerde a un policía al ser capturada