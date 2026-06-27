Una mujer de 80 años muere ahogada en la playa en l'Ampolla

Una mujer de 80 años y nacionalidad española ha muerto este mediodía mientras se bañaba en la playa de l'Arquitecte de l'Ampolla, en el Baix Ebre. El aviso al teléfono de emergencias 112 se recibió a las 13.12 horas, cuando varias personas alertaron de que habían sacado del agua a una bañista inconsciente.

Según informa Protecció Civil, la playa no dispone de servicio de vigilancia. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron tres unidades terrestres del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) y cinco patrullas de los Mossos d'Esquadra, que se hicieron cargo de las diligencias judiciales. Con esta víctima, ya son cinco las personas muertas en las playas catalanas desde que el 15 de junio comenzó oficialmente la campaña de verano.

De las cinco víctimas mortales, tres son los menores que sufrieron un accidente mientras se bañaban en la playa de l'Arrabassada de Tarragona el 19 de junio. Y el 21 de junio un hombre murió ahogado en una playa de Barcelona.

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Protecció Civil recuerda la importancia de extremar las precauciones en las playas, piscinas y aguas interiores este verano. Según indican, si se observa que alguien se encuentra mal o tiene dificultades dentro del agua, se debe avisar urgentemente al servicio de socorrismo o al teléfono 112 para facilitar una actuación rápida.