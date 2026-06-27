Rescatada inconsciente
Una mujer de 80 años muere ahogada en la playa en l'Ampolla
Ya son cinco las personas fallecidas en las playas catalanas desde que el 15 de junio comenzó oficialmente la campaña de verano
Una mujer de 80 años y nacionalidad española ha muerto este mediodía mientras se bañaba en la playa de l'Arquitecte de l'Ampolla, en el Baix Ebre. El aviso al teléfono de emergencias 112 se recibió a las 13.12 horas, cuando varias personas alertaron de que habían sacado del agua a una bañista inconsciente.
Según informa Protecció Civil, la playa no dispone de servicio de vigilancia. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron tres unidades terrestres del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) y cinco patrullas de los Mossos d'Esquadra, que se hicieron cargo de las diligencias judiciales. Con esta víctima, ya son cinco las personas muertas en las playas catalanas desde que el 15 de junio comenzó oficialmente la campaña de verano.
De las cinco víctimas mortales, tres son los menores que sufrieron un accidente mientras se bañaban en la playa de l'Arrabassada de Tarragona el 19 de junio. Y el 21 de junio un hombre murió ahogado en una playa de Barcelona.
Protecció Civil recuerda la importancia de extremar las precauciones en las playas, piscinas y aguas interiores este verano. Según indican, si se observa que alguien se encuentra mal o tiene dificultades dentro del agua, se debe avisar urgentemente al servicio de socorrismo o al teléfono 112 para facilitar una actuación rápida.
- Las cinco carreras con nota de corte de 5 y alta empleabilidad
- La Luna de fresa de junio marca la primera gran cita astronómica del verano
- La terapeuta de los Andic no está colegiada como psicóloga y tendrá dificultades para acogerse al secreto profesional
- La estación de Sants de Barcelona cerrará dos años su acceso principal por la plaza de los Països Catalans a finales de septiembre
- Catalunya estrena en la AP-7 un sistema para controlar irregularidades de camiones y autocares sin necesidad de pararlos
- Detenido el hombre que atacó a su madre en Sitges, bajó armado a la playa y huyó nadando de la policía
- Todo ha ido muy rápido, un foco, luego otro y otro, está claro que ha sido provocado': inquietud por que el fuego de Tiana llegue a Sant Fost y Martorelles
- Un cobrador neonazi pierde su coche aplastado por el dueño de un tractor al que reclamaba una deuda | Vídeo