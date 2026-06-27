Muere envenenado por su pareja en Manresa: la autopsia encuentra restos de sustancias tóxicas

Un envenenamiento habría sido la causa de la muerte del hombre de 46 años que murió el pasado mes de febrero en Manresa presuntamente a manos de su pareja. La sospechosa, de 41 años, ha ingresado en prisión después de ser detenida este jueves en Sant Salvador de Guardiola por parte de los Mossos d'Esquadra y está investigada por un delito de homicidio. Las primeras indagaciones apuntan a que el crimen estaría relacionado con conflictos y disputas familiares dentro de la pareja.

Ambos convivían en el mismo domicilio de Manresa, donde, según ha podido saber este diario, se habría producido el envenenamiento. Cuando el hombre murió el pasado mes de febrero, sin embargo, no presentaba signos evidentes de violencia y todo apuntaba a una muerte natural. No obstante, las sospechas de la familia, teniendo en cuenta que se trataba de una persona joven y aparentemente sana, y el posterior examen forense revelaron que la muerte había sido provocada por una intoxicación.

Cuatro meses de investigación bajo secreto de sumario

A partir de aquel momento, la División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos d'Esquadra se hizo cargo del caso para reconstruir los hechos e identificar al presunto autor. Después de cuatro meses de diligencias policiales, los indicios han acabado situando a la pareja de la víctima en el centro de las sospechas.

Noticias relacionadas

El concejal de Seguridad Ciudadana de Manresa, Anjo Valentí, ha lamentado que, si los hechos se confirman, se trataría de un nuevo caso de violencia doméstica. Valentí ha recordado que la mayoría de estos casos se producen dentro del ámbito familiar, una realidad que, según ha señalado, "hace mucho más difícil actuar porque los hechos ocurren dentro del círculo más íntimo y familiar".