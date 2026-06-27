Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
OposicionesTerremoto VenezuelaPugna bodegasGuerra IránZapateroCalorBarcelonaLa MinaTerapeuta AndicIncendio GironaMundial 2026
instagramlinkedin

Intoxicación

Muere envenenado por su pareja en Manresa: la autopsia encuentra restos de sustancias tóxicas

Una investigación policial de cuatro meses bajo secreto de sumario llevó a detener a la sospechosa

Mesa de autopsias en una imagen de archivo

Mesa de autopsias en una imagen de archivo / Juan Caballero

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Laura Serrat

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Un envenenamiento habría sido la causa de la muerte del hombre de 46 años que murió el pasado mes de febrero en Manresa presuntamente a manos de su pareja. La sospechosa, de 41 años, ha ingresado en prisión después de ser detenida este jueves en Sant Salvador de Guardiola por parte de los Mossos d'Esquadra y está investigada por un delito de homicidio. Las primeras indagaciones apuntan a que el crimen estaría relacionado con conflictos y disputas familiares dentro de la pareja.

Ambos convivían en el mismo domicilio de Manresa, donde, según ha podido saber este diario, se habría producido el envenenamiento. Cuando el hombre murió el pasado mes de febrero, sin embargo, no presentaba signos evidentes de violencia y todo apuntaba a una muerte natural. No obstante, las sospechas de la familia, teniendo en cuenta que se trataba de una persona joven y aparentemente sana, y el posterior examen forense revelaron que la muerte había sido provocada por una intoxicación.

Cuatro meses de investigación bajo secreto de sumario

A partir de aquel momento, la División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos d'Esquadra se hizo cargo del caso para reconstruir los hechos e identificar al presunto autor. Después de cuatro meses de diligencias policiales, los indicios han acabado situando a la pareja de la víctima en el centro de las sospechas.

Noticias relacionadas

El concejal de Seguridad Ciudadana de Manresa, Anjo Valentí, ha lamentado que, si los hechos se confirman, se trataría de un nuevo caso de violencia doméstica. Valentí ha recordado que la mayoría de estos casos se producen dentro del ámbito familiar, una realidad que, según ha señalado, "hace mucho más difícil actuar porque los hechos ocurren dentro del círculo más íntimo y familiar".

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: Regió7

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las cinco carreras con nota de corte de 5 y alta empleabilidad
  2. La Luna de fresa de junio marca la primera gran cita astronómica del verano
  3. La terapeuta de los Andic no está colegiada como psicóloga y tendrá dificultades para acogerse al secreto profesional
  4. La estación de Sants de Barcelona cerrará dos años su acceso principal por la plaza de los Països Catalans a finales de septiembre
  5. Catalunya estrena en la AP-7 un sistema para controlar irregularidades de camiones y autocares sin necesidad de pararlos
  6. Detenido el hombre que atacó a su madre en Sitges, bajó armado a la playa y huyó nadando de la policía
  7. Todo ha ido muy rápido, un foco, luego otro y otro, está claro que ha sido provocado': inquietud por que el fuego de Tiana llegue a Sant Fost y Martorelles
  8. Un cobrador neonazi pierde su coche aplastado por el dueño de un tractor al que reclamaba una deuda | Vídeo

Muere envenenado por su pareja en Manresa: la autopsia encuentra restos de sustancias tóxicas

Muere envenenado por su pareja en Manresa: la autopsia encuentra restos de sustancias tóxicas

Una serpiente se cuela en una casa de Mallorca y muerde a un policía al ser capturada

Una serpiente se cuela en una casa de Mallorca y muerde a un policía al ser capturada

Detenida en Mallorca la madre de tres niños por romper el brazo a uno de ellos y darles comida caducada

Denunciados dos guías por llevar a un grupo a hacer rápel en un sector restringido de la Garrotxa por nidificación del alimoche

Denunciados dos guías por llevar a un grupo a hacer rápel en un sector restringido de la Garrotxa por nidificación del alimoche

La Guardia Civil investiga el asesinato machista de una mujer en Sevilla

La Guardia Civil investiga el asesinato machista de una mujer en Sevilla

Detenido por hacerse pasar por gestor bancario y estafar 6.500 euros a una mujer de 80 años en Barcelona

Detenido por hacerse pasar por gestor bancario y estafar 6.500 euros a una mujer de 80 años en Barcelona

El incendio de Tiana, bajo control tras quemar 48 hectáreas

El incendio de Tiana, bajo control tras quemar 48 hectáreas

La terapeuta de los Andic no está colegiada como psicóloga y tendrá dificultades para acogerse al secreto profesional

La terapeuta de los Andic no está colegiada como psicóloga y tendrá dificultades para acogerse al secreto profesional