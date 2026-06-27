Sucesos
Un hombre resulta herido por arma de fuego tras una discusión en el barrio de Bon Pastor en Barcelona
Los Mossos d’Esquadra buscan al presunto autor, que ha huido tras un intercambio de disparos y el herido ha sido trasladado a un hospital por el SEM
Un hombre ha quedado herido en un tiroteo registrado este sábado en Barcelona durante una discusión de dos personas en la vía pública, suceso por el que se busca al presunto autor de los disparos, que ha huido del lugar, han informado a EFE fuentes de los Mossos.
El suceso ha tenido lugar sobre las tres y media de la tarde por causas que ahora se investigan en la calle de Sas, en el barrio del Bon Pastor de la capital catalana.
En esa vía, dos personas se han enzarzado en una discusión durante la cual han sacado sendas armas de fuego y se han disparado mutuamente.
Uno de ellos ha quedado herido y ha sido evacuado por sanitarios del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) a un hospital de Barcelona.
El otro ha salido corriendo del lugar y está siendo buscado por los Mossos d'Esquadra, según las mismas fuentes.
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