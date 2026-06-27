Detenido por hacerse pasar por gestor bancario y estafar 6.500 euros a una mujer de 80 años en Barcelona

Los Mossos d’Esquadra detuvieron el 17 de junio a un joven de 19 años por hacerse pasar por gestor bancario y estafar 6.500 euros a una mujer de 80 años en Barcelona. Los hechos tuvieron lugar el 26 de mayo, cuando la víctima recibió una llamada telefónica de un hombre que se identificó como gestor de su entidad. Durante la conversación, el falso operador le comunicó que había sido víctima de una ciberestafa y que se habían detectado movimientos fraudulentos en su cuenta por valor de 6.000 euros. El autor indicó a la víctima una serie de pasos que debía seguir desde la aplicación bancaria, pero, ante las dificultades de la mujer, le dijo que un operario se dirigiría a su domicilio para recoger la tarjeta y el teléfono y resolver la incidencia.

Poco después, el joven de 19 años se presentó en el domicilio de la víctima y se llevó algunas de sus pertenencias —como su tarjeta bancaria y su teléfono móvil— con el compromiso de devolvérselas al día siguiente. Cuando la mujer se puso en contacto con su entidad bancaria para recuperar los objetos, le confirmaron que nunca se habían comunicado con ella y que había sido víctima de una estafa. Las comprobaciones efectuadas permitieron determinar que el investigado había realizado varias extracciones de dinero en diferentes cajeros automáticos y pagos fraudulentos por un importe total de 6.500 euros.

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La investigación, mediante la declaración de la víctima y las imágenes grabadas, permitió detener al autor. Al detenido le constan ocho antecedentes policiales por delitos contra el patrimonio y había sido arrestado en tres ocasiones durante este año por hechos similares relacionados con estafas bancarias. El hombre pasó a disposición judicial el sábado 20 de junio.