Fauna salvaje protegida
Denunciados dos guías por llevar a un grupo a hacer rápel en un sector restringido de la Garrotxa por nidificación del alimoche
La actuación se ha llevado a cabo en el marco de las tareas de vigilancia y protección de la fauna salvaje protegida durante el periodo de nidificación.
Los Agents Rurals han denunciado a dos guías de actividades deportivas por haber llevado a un grupo de 19 personas a hacer rápel en un sector de la Alta Garrotxa donde la actividad de escalada está temporalmente prohibida por la presencia de especies amenazadas.
Según ha informado el cuerpo en un comunicado, la restricción de acceso a este sector responde a la necesidad de preservar especies sensibles como el alimoche, que nidifican en esta zona. La actuación se ha llevado a cabo en el marco de las tareas de vigilancia y protección de la fauna salvaje protegida durante el periodo de nidificación.
Para evitar el acceso de escaladores, los Agents Rurals han desmontado la instalación y un tramo de pasamanos colocados en la zona.
El cuerpo también ha reforzado la comunicación de la restricción con indicaciones de prohibición de escalada y de acceso.
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