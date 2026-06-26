Sucesos
Violenta agresión a un médico en Valladolid: el atacante zarandea al doctor y destroza un monitor
El paciente, que al parecer mostró desacuerdo con una baja laboral, destrozó el equipo informático y agredió al facultativo
EFE
Un hombre ha sido detenido en Valladolid tras agredir a un médico de un centro médico de la capital, al que zarandeó y lesionó en el antebrazo y el pecho, y agarró el monitor del ordenador del facultativo y lo estampó contra el suelo, tras amagar con tirárselo.
En un comunicado, la Policía Nacional ha detallado que la detención se produjo el pasado 24 de junio como supuesto autor de un delito de atentado contra funcionario público, y tras prestar declaración y comprobar que carecía de antecedentes, el hombre fue puesto en libertad con la obligación de comparecer ante el juez cuando sea requerido para ello.
A la llegada de los agentes al centro médico, se encontraron con que tres vigilantes de seguridad habían retenido al hombre, y un médico les relató lo ocurrido.
El hombre era un paciente que tras cruzar dos frases con él médico se mostró muy agresivo y violento, al parecer por su desacuerdo con una baja laboral y el diagnóstico recibido.
El hombre arrancó un monitor de ordenador de la mesa y tras hacer amago de lanzarlo contra el facultativo, lo estampó contra el suelo destrozándolo; y luego agarró al médico por la pechera y lo zarandeó varias veces ocasionándole lesiones en el antebrazo y pecho.
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