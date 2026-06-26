Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Terremoto VenezuelaMuertos VenezuelaAP7Terremoto JapónBarcelonaEstación de SantsPlan anticorrupciónOla de calorZapateroAmazon Prime Day
instagramlinkedin

Sucesos

Violenta agresión a un médico en Valladolid: el atacante zarandea al doctor y destroza un monitor

El paciente, que al parecer mostró desacuerdo con una baja laboral, destrozó el equipo informático y agredió al facultativo

Imagen de archivo de la Policía Naciona

Imagen de archivo de la Policía Naciona

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Valladolid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Un hombre ha sido detenido en Valladolid tras agredir a un médico de un centro médico de la capital, al que zarandeó y lesionó en el antebrazo y el pecho, y agarró el monitor del ordenador del facultativo y lo estampó contra el suelo, tras amagar con tirárselo.

En un comunicado, la Policía Nacional ha detallado que la detención se produjo el pasado 24 de junio como supuesto autor de un delito de atentado contra funcionario público, y tras prestar declaración y comprobar que carecía de antecedentes, el hombre fue puesto en libertad con la obligación de comparecer ante el juez cuando sea requerido para ello.

A la llegada de los agentes al centro médico, se encontraron con que tres vigilantes de seguridad habían retenido al hombre, y un médico les relató lo ocurrido.

El hombre era un paciente que tras cruzar dos frases con él médico se mostró muy agresivo y violento, al parecer por su desacuerdo con una baja laboral y el diagnóstico recibido.

Noticias relacionadas

El hombre arrancó un monitor de ordenador de la mesa y tras hacer amago de lanzarlo contra el facultativo, lo estampó contra el suelo destrozándolo; y luego agarró al médico por la pechera y lo zarandeó varias veces ocasionándole lesiones en el antebrazo y pecho.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. La Luna de fresa de junio marca la primera gran cita astronómica del verano
  2. Catalunya estrena en la AP-7 un sistema para controlar irregularidades de camiones y autocares sin necesidad de pararlos
  3. ¿Qué es el doblete sísmico que ha ocurrido en Venezuela y por qué se han producido dos terremotos tan violentos en menos de un minuto?
  4. Bellvitge pone nombre a una rara enfermedad que afecta a una saga familiar: 'Se nos hinchaba el cuerpo y durante 50 años nos dijeron que era alergia
  5. Llega un cambio de tiempo que bajará las temperaturas hasta 8 grados en un día
  6. Europa da luz verde a tolebrutinib, un fármaco para detener el avance de la esclerosis múltiple
  7. El grupo Fades denuncia una agresión homófoba durante un concierto en Vilassar de Mar
  8. Sant Joan de Déu pide a Salut que se retracte de sus acusaciones contra el hospital por la atención al bebé maltratado en Barcelona

Violenta agresión a un médico en Valladolid: el atacante zarandea al doctor y destroza un monitor

Violenta agresión a un médico en Valladolid: el atacante zarandea al doctor y destroza un monitor

Los bomberos trabajan para controlar el incendio de Tamarite (Huesca), que ya ha quemado 4.000 hectáreas y obligado a desalojar tres pueblos

Los bomberos trabajan para controlar el incendio de Tamarite (Huesca), que ya ha quemado 4.000 hectáreas y obligado a desalojar tres pueblos

Un despliegue policial permanente en el Raval de Barcelona combatirá la delincuencia este verano tras una pelea multitudinaria

Acusa a su cuñado de robarle 50.000 euros que invirtió en una empresa de trading: "Deposité toda mi confianza en él"

Acusa a su cuñado de robarle 50.000 euros que invirtió en una empresa de trading: "Deposité toda mi confianza en él"

El incendio en Tamarite obliga a desalojar tres pueblos y a cortar una carretera mientras varias dotaciones aéreas trabajan en su extinción

Un turista extranjero de 74 años muere atropellado en un paso de peatones en Salou

Un turista extranjero de 74 años muere atropellado en un paso de peatones en Salou

Una trama estafó tres millones de euros desde Valencia a medio millón de víctimas con el 'hijo en apuros'

Arrestados en Tarragona por segunda vez este mes cuatro sospechosos de robos en naves industriales de Catalunya

Arrestados en Tarragona por segunda vez este mes cuatro sospechosos de robos en naves industriales de Catalunya