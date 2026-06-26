Detenido en Vilassar de Mar por estafar más de 20.000 euros a una mujer de 72 años haciéndose pasar por un operario del agua

Una mujer de 72 años denunció haber sido víctima de una presunta estafa continuada durante dos años por parte de dos supuestos trabajadores de una empresa de tratamiento de agua. A raíz de la denuncia, Mossos d'Esquadra y la Policia Local detuvieron el pasado martes en Vilassar de Mar a un hombre de 24 años, acusado de un presunto delito de estafa.

Según explicó la víctima, recibía de forma periódica la visita de dos supuestos operarios que le cobraban en efectivo por unos servicios de tratamiento del agua. La mujer aseguró que nunca recibió ningún justificante de pago ni copia de un contrato con la empresa y que llegó a abonar más de 20.000 euros.

La denunciante mostró a los agentes el dispositivo que le habían instalado para tratar el agua potable. Tras inspeccionarlo, los policías comprobaron que el aparato únicamente estaba conectado a la corriente eléctrica.

La mujer también informó de que ese mismo día esperaba una nueva visita de uno de los supuestos técnicos. Ante esta situación, los agentes decidieron esperarlo en el domicilio.

Detenido en el domicilio

Cuando el hombre llegó a la vivienda, los agentes le requirieron que se identificara y que acreditara tanto su vinculación con la empresa a la que decía representar como el supuesto contrato por el que pretendía cobrar 3.500 euros a la víctima.

Al no poder justificar ninguno de esos extremos, fue detenido por un presunto delito de estafa.

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El arrestado pasó a disposición judicial el 25 de junio ante el juzgado en funciones de guardia de Mataró.