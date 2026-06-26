Consejos clave
Esto es lo que debes hacer si te roban el móvil en la playa
La policía recomienda tener preparado un dato del teléfono que puede ser decisivo en caso de denuncia
Eva Batlle
Con la llegada del buen tiempo y el aumento de la actividad en playas, piscinas, terrazas o espacios muy concurridos, los Mossos d'Esquadra recuerdan una serie de recomendaciones básicas para proteger el teléfono móvil y facilitar su recuperación o identificación en caso de robo o pérdida.
Uno de los principales consejos es guardar el número de IMEI del dispositivo. Se trata de un código identificador único del teléfono que puede ser necesario en el momento de presentar una denuncia por pérdida o robo del móvil. Los Mossos recuerdan que puede obtenerse marcando en el teléfono la secuencia *#06#.
Sin embargo, la policía advierte de que este número no debe guardarse dentro del propio teléfono móvil, ya que, si el dispositivo desaparece, también se perdería el acceso a esa información. Por ello, recomiendan tener el IMEI anotado en otro lugar seguro.
Los Mossos d'Esquadra también aconsejan utilizar todos los sistemas de seguridad que ofrece el dispositivo. Esto incluye proteger el móvil con un PIN, una contraseña o un patrón de desbloqueo. Esta medida no solo dificulta el acceso a la información personal, sino que también puede dar margen para realizar algunas acciones antes de que los ladrones puedan acceder al dispositivo.
En este sentido, la policía insiste en que las contraseñas no deben ser fáciles de adivinar. Evitar combinaciones simples o evidentes es otra forma de reforzar la seguridad del móvil frente a un posible robo.
Otra recomendación es conservar la factura de compra y el número de serie del dispositivo. En caso de que el teléfono sea recuperado, estos datos pueden servir para identificarlo y acreditar su propiedad.
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Fuente: Diari de Girona
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