Un cobrador neonazi pierde su coche aplastado por el dueño de un tractor al que reclamaba una deuda | Vídeo

La Guardia Civil detuvo esta semana a un agricultor de 36 años en el municipio de El Burgo Ranero, en León, tras embestir con su tractor el vehículo perteneciente a una empresa dedicada al cobro de impagos. El trabajador de la empresa de cobro de deudas Céltica de Cobros ha resultado ser el neonazi Alberto 'Pugilato', agresor del cómico Jaime Caravaca y condenado por delito de odio por el Tribunal Supremo por las letras racistas de sus canciones en un concierto en Sabadell en 2010.

"Eres un puto gordo", repite en varias ocasiones 'Pugilato' en una tensa discusión en la que este le reclama el dinero al agricultor. Finalmente, el deudor se sube a su tractor y destroza el vehículo volcándolo con sus palas, acción por la que fue detenido y pasó a disposición judicial.

Candidato del PP

El agricultor es Epi Fernández, candidato del PP en Villamuñío, aunque después no recogió el acta de concejal tras el fallecimiento del anterior en la lista. Fernández aseguró que recibió insultos y acoso antes de destrozar el vehículo con su tractor. "Me llama mi pareja que hay aquí alguien en la puerta, que la están acosando, insultando, vaga, morosa, insultos de todo tipo, gorda", afirmó en 'Directo al grano' de RTVE. "Te sientes angustiado, te sientes amenazado, te sientes acosado. Yo me siento acosado y digo: bueno, ¿pero por qué tengo yo que aguantar esto?", señaló.

'Pugilato' también ha querido hacer algunos apuntes públicos en redes sociales aunque, por recomendación de sus abogados, explica que se debe mantener al margen del tema. "Trabajo exclusivamente para PYMES y autónomos que diariamente sufren la morosidad de gente, que teniendo amplios recursos, deciden aburrirles para no pagar", expone.

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"Hay ocasiones (muy pocas, por suerte) en las que se reciben amenazas y hostilidades ante la reclamación de un pago por una deuda totalmente exigible (os gusta que os deban dinero u horas extra?) y la misión debe ser siempre rebajar la tensión y llegar a un acuerdo razonable para ambas partes", concluye 'Pugilato'.