Estafa Guardia Civil: alerta por una campaña de 'phishing' que extorsiona a las víctimas suplantando a la Benemérita y a la policía europea

Una nueva campaña de 'phishing' está circulando mediante correos electrónicos que suplantan a la Dirección General de la Guardia Civil y a la Europol, con el objetivo de engañar a los usuarios y obtener información sensible.

Los mensajes, que aparentan ser comunicaciones oficiales, emplean un lenguaje realista, asegurando falsamente que el destinatario está implicado en delitos graves relacionados con la ciberdelincuencia.

El fraude se apoya en documentos adjuntos que imitan notificaciones oficiales, incluyendo logotipos institucionales y referencias a supuestas investigaciones policiales. A través de esta estrategia, los ciberdelincuentes buscan iniciar una conversación con la víctima para obtener datos personales, credenciales bancarias o incluso exigir pagos bajo presión, aprovechando el miedo y la urgencia generados por el mensaje.

Suplantar a la Dirección General de la Guardia Civil

Cada vez los ciberdelincuentes encuentran más formas de intentar robar el dinero o datos de la gente. Desde mensajes de 'pago pendiente' que llegan, supuestamente, de parte de Hacienda, hasta llamadas en que, directamente, se hacen pasar por empleados del banco. La última estrategia que han usado ha sido suplantar a la Dirección General de la Guardia Civil y a la Europol.

Según anuncia el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), los afectados por este intento de estafa reciben un correo electrónico con el asunto "CONVOCATORIA", o un mensaje similar, con un archivo adjunto denominado "NOTIFICACION_EXP_217-124 (1).pdf". Los estafadores, en el correo electrónico, afirman que forman parte de la 'Operación Endgame', una gran acción policial coordinada a nivel internacional contra redes de cibercrimen que se desarrolló principalmente en 2024.

Nuevo método de estafa por suplantación de la Guardia Civil y la Europol. / Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe)

'Phishing' y tácticas de alta presión

Esta situación responde al término 'phishing', una técnica de estafa informática en la que los ciberdelincuentes suplantan la identidad de empresas, instituciones o personas de confianza.

En este caso, los mensajes utilizan tácticas de alta presión legal para asustar al destinatario con una supuesta implicación en ciberdelitos internacionales.

El objetivo del fraude es iniciar una conversación con la víctima para conseguir datos personales y bancarios o que realice algún pago utilizando tácticas de extorsión.

Incibe aconseja, en caso de no haber interactuado con el archivo adjunto, reenviarlo al buzón de incidentes que se encuentra en su página web, ya que esto permite al instituto recopilar la información necesaria para prevenir que otros usuarios caigan en este tipo de fraudes. También se recomienda bloquear al remitente y eliminar el mensaje de la bandeja de entrada del correo.

Si has interactuado con el correo

En caso de haber interactuado con el correo o haber facilitado información a través de la dirección de contacto indicada en el PDF, es recomendable, en primer lugar, contactar con la Línea de Ayuda en Ciberseguridad para recibir asesoramiento personalizado.

Además, es conveniente reunir y guardar todas las evidencias disponibles sobre el fraude, como capturas de pantalla del correo y del documento PDF adjunto.

Por supuesto, es muy importante presentar una denuncia ante la Policía Nacional o la Guardia Civil, aportando todas las pruebas recopiladas.

Para detectar si tu información personal ha sido expuesta o utilizada de forma indebida, es necesario practicar 'egosurfing' (buscar tu propio nombre en Internet) de manera periódica hasta pasados unos meses y cambiar tus credenciales de acceso en caso de que las hayas facilitado.

Características del correo estafa

Según el Incibe, estos son algunas de las características para identificar la legitimidad del correo: