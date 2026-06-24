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Detenida por okupar un piso aprovechando que el dueño estaba en el hospital

La víctima regresó a su domicilio tras recibir el alta y descubrió que le habían cambiado la cerradura

La sospechosa, tras ser detenida por la Policía.

La sospechosa, tras ser detenida por la Policía. / POLICÍA NACIONAL

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Marcos Ollés

Palma
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La Policía Nacional ha detenido en Palma a una mujer que okupó un piso en Son Gotleu aprovechando que el dueño estaba hospitalizado. La sospechosa, de nacionalidad española, cambió la cerradura de la vivienda y se llevó algunos efectos del domicilio de la víctima, por lo que está acusada de allanamiento de morada y robo con fuerza.

El pasado domingo de madrugada un vecino de Son Gotleu llamó al 091 para denunciar que no podía entrar en su casa, ya que al parecer le habían cambiado la cerradura. Varias patrullas del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) acudieron al lugar.

El perjudicado contó entonces a los agentes que había estado ausente de su domicilio durante algo más de un mes, debido a que por problemas médicos había estado ingresado en un centro hospitalario. Al regresar a su vivienda, se percató de que la cerradura había sido cambiada. No pudo entrar y dijo haber oído ruidos en el interior, por lo que sospechaba que había gente dentro.

Los policías se dirigieron hasta la vivienda y llamaron a la puerta. Les abrió una mujer la misma informó que hacía un mes había comprado la vivienda a otra persona, de la que no aportó datos, y dijo haber pagado 1.000 euros por el inmueble.

Los agentes, una vez en interior de la vivienda, comprobaron que estaba muy desordenada, con sacos de escombros en una de las habitaciones. Los agentes acompañaron al denunciante al interior y descubrieron que sus enseres estaban apilados y que otros efectos, como la televisión que tenía en la vivienda, habían desaparecido.

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Los policías nacionales detuvieron a la mujer como presunta autora de un delito de allanamiento de morada y robo con fuerza, tras lo que fue trasladada a comisaría.

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