Detenido en un autobús con destino a Rumanía con 139 móviles robados en el Primavera Sound

Agentes de la Policía Nacional detuvieron en la estación de autobuses Barcelona-Nord a un sospechoso que escondía en su equipaje 139 teléfonos móviles valorados en 150.000 euros. Está acusado de un delito de hurto agravado y receptación. La policía comprobó que la mayor parte de los terminales habían sido sustraídos a sus víctimas en el Parc del Fòrum de Barcelona, durante la celebración del Primavera Sound que se celebró en la ciudad los días 6 y 7 de junio.

Efectivos de la Brigada Móvil de la Policía Nacional desplegaron un dispositivo especial con motivo de la visita del Papa León XIV a Barcelona. En los controles que se establecieron en la Estació del Nord identificaron a un sospechoso que pretendía viajar desde Barcelona a Rumanía en autobús y que tenía una "actitud nerviosa y evasiva" ante la presencia policial.

Al registrar su equipaje se encontraron los 139 teléfonos móviles que procedían de robos cometidos principalmente a personas que habían acudido al festival. Los agentes creen que el sospechoso podría haber hurtado alguno pero también comprados otros móviles robados para revenderlos en el extranjero. Por eso, lo acusan de los delitos de hurto y receptación.

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La Policía Nacional despliega su unidad de Brigada Móvil en las principales infraestructuras de transporte de la ciudad, fundamentalmente en estaciones marítimas, ferroviarias y de autobuses con conexiones internacionales.