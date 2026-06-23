Ya está controlado
Un incendio obliga a desalojar la Torre Moeve, una de las cuatro torres de Madrid: "Oímos una explosión"
Los servicios de emergencia buscan a tres personas confinadas en el edificio, uno de los rascacielos más altos de España
Incendio en la Torre Moeve de Madrid, en directo: última hora del fuego, evacuaciones y estado del edificio
Miguel Tejerina / Héctor González
Alarma en Madrid por un incendio en la Torre Moeve, uno de los rascacielos más representativos de la capital. El fuego se ha declarado este martes en un cuarto técnico de la planta 25 del edificio, situado en el complejo de las Cuatro Torres, y ha obligado a desalojar la torre de forma preventiva.
Bomberos del Ayuntamiento de Madrid han dado por extinguido por completo el incendio y han confirmado la ausencia de humo en la planta afectada, según ha informado Delegación del Gobierno. Los efectivos realizan ahora una revisión del edificio para comprobar su seguridad.
Fuentes policiales señalan que los Bomberos están revisando la integridad de la torre y que, en caso de que sea seguro, se permitirá a los trabajadores subir a recoger objetos urgentes y retirar sus vehículos.
El primer aviso se ha recibido en torno a las 17.05 horas y el desalojo de los trabajadores se ha producido minutos después, alrededor de las 17.15 horas, según fuentes municipales. Las personas que permanecían confinadas en el edificio han sido evacuadas sin riesgo.
Samur-Protección Civil ha atendido a dos trabajadores por inhalación leve de humo y a una transeúnte que ha sufrido una crisis de ansiedad.
La columna de humo ha sido visible desde varios puntos de la capital y ha desatado la alarma entre vecinos y trabajadores de la zona. “De repente, oímos una explosión, he salido de mi casa”, asegura Helga, vecina del entorno. Sin embargo, otros trabajadores de la torre consultados por este periódico niegan haber escuchado una explosión. “Ha sonado la alarma y a los 30 segundos de empezar ya se empezaba a notar el olor”, explica Germán, trabajador en la planta 16, por debajo del lugar del incendio.
La empresa ha comunicado a los trabajadores que podían marcharse a casa ante las altas temperaturas y la imposibilidad inicial de regresar a recoger sus pertenencias.
El despliegue de los bomberos en la Torre Moeve ha obligado a cortar el acceso al Paseo de la Castellana desde la M-11, la M-30 y los accesos de túneles de las Cuatro Torres, generando retenciones en la zona, según el Centro de Gestión de la Movilidad de Madrid.
La UIP se mantiene en el perímetro interior para facilitar el paso de los viandantes, mientras que el helicóptero Cóndor ya se ha retirado, según Delegación del Gobierno.
La Torre Moeve, antes conocida como Torre Foster, es el segundo rascacielos más alto de España, tan solo superado por la vecina Torre de Cristal, en el mismo complejo. Cuenta con 248 metros de altura y 49 plantas. Es propiedad de Pontegadea, el brazo inversor de Amancio Ortega, desde el año 2016.
Esta misma torre ya fue desalojada a mediados de diciembre por un pequeño incendio provocado por un transformador eléctrico, que también obligó a interrumpir el suministro eléctrico del edificio.
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