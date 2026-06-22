Los vecinos afectados por el derrumbe de un edificio en Arenys de Mar podrán volver a sus casas a partir de este martes

Los vecinos desalojados por el derrumbe parcial del edificio de la Rectoria de Arenys de Mar (Maresme) irán regresando a sus casas de forma progresiva mientras avanzan los trabajos para derribar parte de la fachada del edificio, una actuación acordada este lunes por el ayuntamiento y las dos empresas constructoras que ejecutaban la obra de reforma del inmueble. Según la previsión municipal, los residentes de las viviendas más alejadas podrán volver este martes 23, mientras que para el resto el retorno se espera de cara al fin de semana.

La decisión se ha tomado en una reunión celebrada esta mañana entre el alcalde, arquitectos, servicios técnicos municipales, representantes de las dos constructoras implicadas y la Policía Local. El objetivo es actuar sobre la parte de la fachada que quedó en pie después de que el domingo se produjera el derrumbe a raíz de la caída de una pared medianera con la casa colindante.

La intervención presenta una dificultad añadida, ya que la fachada de la Rectoria está catalogada como Bien Cultural de Interés Local. Por este motivo, se conservarán la planta baja, los balcones y algunos elementos decorativos protegidos. Los trabajos comenzarán de forma manual desde la tercera planta, con la intención de preservar al máximo las partes protegidas del inmueble.

En total, el desalojo ha afectado a 19 vecinos. Siete de ellos han pasado la noche en un hotel, mientras que el resto se ha alojado en casas de amigos y familiares. Mientras duren las tareas y se garantice la seguridad de la zona, la calle de l’Església seguirá cerrada en el tramo comprendido entre los números 15 y 26.