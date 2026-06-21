Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ola de calorConductores mayoresTarragonaKéfirPedro SánchezSeguridad SocialIncendiosGuerra IránZapateroCoeficiente intelectual
instagramlinkedin

Sucesos

Rescatan en helicóptero a un excursionista herido en el Pedraforca

El hombre se cayó y se dislocó un hombro

Vista del massís del Pedraforca.

Vista del massís del Pedraforca. / Archivo/Albert Obradors

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Núria León

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Los Bomberos de la Generalitat han rescatado esta mañana a un excursionista que había sufrido una caída mientras ascendía al Pedraforca. El aviso se recibió a las 10:06 horas. El hombre subía la montaña con un acompañante cuando cayó y se dislocó un hombro. En el operativo participaron un helicóptero de rescate y un equipo terrestre.

Tras recibir una primera atención sanitaria en el lugar de los hechos, el afectado fue evacuado hasta el helipuerto de La Seu d'Urgell para continuar con la asistencia médica.

Noticias relacionadas

Segundo rescate en menos de 24 horas

Ayer, a las 3 de la tarde, los Bomberos ya se activaron para rescatar a una joven que resultó herida mientras escalaba por la cara norte de la montaña. La pareja se encontraba ascendiendo por el séptimo relevo de la histórica vía Estasen cuando se desprendió una piedra que hirió la mano de la joven. Al no poder continuar la escalada, avisaron a los servicios de emergencia, que movilizaron un equipo terrestre -que finalmente no tuvo que intervenir- y un helicóptero del GRAE con un médico del SEM. Una vez localizados, y ya en una zona segura, una terraza situada a 2.300 metros de altitud, el médico atendió a la joven y posteriormente fue trasladada a un hospital.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los conductores mayores de 74 años alcanzan la cifra récord de 1,9 millones y tienen la tasa de siniestralidad más baja
  2. La defensa de Jonathan Andic critica las filtraciones de su vida personal para lograr una 'condena social previa
  3. Un pueblo de 44 habitantes de Soria inaugura una piscina climatizada de 1,3 millones financiada por las eólicas: 'Espero que dé vida al pueblo
  4. La Ruta 66 de Catalunya: un auténtico road-trip de 2.000 kilómetros entre montañas, viñedos y aguas cristalinas
  5. Los 20 municipios catalanes elegidos como 'tribuna del eclipse' tendrán un aforo de más de 50.000 personas: 'Será un espectáculo
  6. Lotería Nacional hoy: resultados y comprobar números premiados en el sorteo de este sábado 20 de junio
  7. Operación salida por Sant Joan, en directo | Última hora del tráfico y principales retenciones en Barcelona y Catalunya
  8. Tres grafiteros detenidos por vandalizar los futuros trenes al aeropuerto de Ferrocarrils de la Generalitat

Rescatan en helicóptero a un excursionista herido en el Pedraforca

Rescatan en helicóptero a un excursionista herido en el Pedraforca

Crimen en Castellón: La custodia de los hijos del fallecido y su exmujer había provocado discusiones con intervención policial

Crimen en Castellón: La custodia de los hijos del fallecido y su exmujer había provocado discusiones con intervención policial

Muere el niño danés de tres años tras ahogarse al caer el viernes a una piscina en Mallorca

Muere el niño danés de tres años tras ahogarse al caer el viernes a una piscina en Mallorca

Piden 11 años a un hombre por mantener relaciones sexuales con una menor de 15 años en un centro de acogida de Cantabria

Piden 11 años a un hombre por mantener relaciones sexuales con una menor de 15 años en un centro de acogida de Cantabria

Un juez califica de delito leve el acoso de un profesor a siete alumnas

Un juez califica de delito leve el acoso de un profesor a siete alumnas

El caso del cuerpo hallado en un congelador de Castellón entra en un impás hasta la autopsia

El caso del cuerpo hallado en un congelador de Castellón entra en un impás hasta la autopsia

Conmoción en Lanzarote por la muerte de una niña de 4 años tras ser sacada de una piscina con síntomas de ahogamiento

Conmoción en Lanzarote por la muerte de una niña de 4 años tras ser sacada de una piscina con síntomas de ahogamiento

Un accidente múltiple con un camión y cinco coches complica la circulación en la AP-7 en Capmany

Un accidente múltiple con un camión y cinco coches complica la circulación en la AP-7 en Capmany