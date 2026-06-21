Sucesos
Rescatan en helicóptero a un excursionista herido en el Pedraforca
El hombre se cayó y se dislocó un hombro
Núria León
Los Bomberos de la Generalitat han rescatado esta mañana a un excursionista que había sufrido una caída mientras ascendía al Pedraforca. El aviso se recibió a las 10:06 horas. El hombre subía la montaña con un acompañante cuando cayó y se dislocó un hombro. En el operativo participaron un helicóptero de rescate y un equipo terrestre.
Tras recibir una primera atención sanitaria en el lugar de los hechos, el afectado fue evacuado hasta el helipuerto de La Seu d'Urgell para continuar con la asistencia médica.
Segundo rescate en menos de 24 horas
Ayer, a las 3 de la tarde, los Bomberos ya se activaron para rescatar a una joven que resultó herida mientras escalaba por la cara norte de la montaña. La pareja se encontraba ascendiendo por el séptimo relevo de la histórica vía Estasen cuando se desprendió una piedra que hirió la mano de la joven. Al no poder continuar la escalada, avisaron a los servicios de emergencia, que movilizaron un equipo terrestre -que finalmente no tuvo que intervenir- y un helicóptero del GRAE con un médico del SEM. Una vez localizados, y ya en una zona segura, una terraza situada a 2.300 metros de altitud, el médico atendió a la joven y posteriormente fue trasladada a un hospital.
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