Así funciona el timo del 'falso gestor bancario' por el que han detenido a un joven de 19 años tras estafar 30.000 euros a un cliente

Una simple llamada telefónica terminó convirtiéndose en una estafa de 30.000 euros. La Policía Nacional ha detenido en Alicante a un joven de 19 años acusado de participar en un fraude bancario que comenzó con una técnica que sigue atrapando a numerosas víctimas en toda España: el 'falso gestor bancario'.

Según publica el medio 'Intercomarcal', de Alicante, todo empezó cuando una persona recibió una notificación que aparentemente procedía de su entidad bancaria. En el aviso se informaba de una transferencia de 15.000 euros y se facilitaba un número de teléfono para contactar en caso de incidencia.

Aprovechar la desesperación de la víctima

Preocupada por el movimiento detectado en su cuenta, la víctima decidió llamar al número indicado. Al otro lado respondió una persona que se identificó como trabajador de su banco. Durante la conversación aseguró que existía una operación sospechosa y que era necesario actuar con rapidez para evitar un posible fraude.

Con un discurso convincente y aprovechando la preocupación del cliente, el supuesto gestor solicitó las claves de acceso de la cuenta bancaria de la víctima para supuestamente bloquear la operación. Convencida de que estaba hablando con personal de su entidad financiera, la víctima facilitó los datos solicitados. Sin embargo, poco después comprobó que se había realizado una transferencia de 30.000 euros a una cuenta desconocida.

Víctima de la estafa 'falso gestor bancario'

Fue entonces cuando comprendió que había sido víctima de una estafa cuidadosamente preparada para generar una falsa confianza y provocar una reacción inmediata. Tras la denuncia, los agentes iniciaron una investigación para seguir el rastro del dinero y averiguar quién estaba detrás de la operación. La Policía Nacional pudo identificar al titular de la cuenta bancaria que recibió los fondos transferidos.

Finalmente, los agentes de la Policía Nacional localizaron y detuvieron a un joven de 19 años en Alicante por su presunta implicación en el fraude. Una vez se detuvo al joven, las actuaciones fueron remitidas al Juzgado de Instrucción en funciones de Guardia de Alicante.

Alerta sobre este tipo de estafas

Los especialistas en ciberdelincuencia alertan desde hace años sobre este tipo de estafas, en las que los delincuentes se hacen pasar por empleados de bancos para obtener información confidencial de sus víctimas. La principal recomendación sigue siendo la misma, sin importar el tipo de estafa: ninguna entidad bancaria ni institución pública solicita por teléfono contraseñas, códigos de seguridad o claves completas de acceso a las cuentas.

Los investigadores de la Policía Nacional recuerdan que ante cualquier mensaje sospechoso o llamada inesperada es fundamental contactar directamente con el banco a través de los canales oficiales. De hecho, esta decisión puede marcar la diferencia entre una simple duda y la pérdida de todos los ahorros acumulados durante años.

Mientras la investigación continúa su curso judicial, este caso ha vuelto a poner sobre la mesa una realidad que existe desde hace años y cada vez va a peor: los ciberdelincuentes cada vez necesitan menos tiempo para vaciar una cuenta bancaria y más personas, sobre todo la gente mayor, siguen cayendo en engaños que parecen completamente reales, y cada vez están más trabajados.