Desalojados una veintena de edificios en Arenys de Mar tras derrumbarse un inmueble

Una veintena de edificios de Arenys de Mar han sido desalojados este domingo tras el derrumbe de un inmueble situado en la misma calle, un suceso que no ha causado ningún herido, según han informado los Bombers de la Generalitat.

El incidente se ha producido poco antes de las tres y media de la tarde en la calle de l'Església, donde se ha derrumbado un edificio situado en el número 26. En el momento del colapso no había personas en el interior del inmueble, de planta baja y tres alturas. Las primeras hipótesis apuntan a que el hundimiento podría estar relacionado con las obras de derribo del edificio contiguo.

Del inmueble afectado se ha hundido todo el interior y únicamente permanece en pie la fachada. Los bomberos consideran que esta podría desplomarse en cualquier momento y desconocen hacia qué dirección podrían caer los escombros, por lo que han optado por desalojar una veintena de edificios de la calle, incluidos algunos situados en la acera de enfrente.

También han sido evacuados los inmuebles colindantes al edificio derrumbado después de que aparecieran grietas en algunas de sus estructuras.

Once dotaciones movilizadas

Los Bombers trabajan en la zona con once dotaciones, entre ellas efectivos especializados del Grupo de Estructuras, además de drones para supervisar el estado de los inmuebles afectados.

Los equipos de emergencia están inspeccionando las viviendas y acompañando a algunos vecinos para que puedan recoger pertenencias personales, ya que existe la posibilidad de que varios de ellos no puedan regresar a sus casas durante la noche.

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Por su parte, el Ayuntamiento de Arenys de Mar está buscando alojamiento para los residentes afectados por el desalojo.