Investigación
La Policía Nacional detiene en Málaga a un hombre que dejó inconsciente a una joven que rechazó abrazarlo y besarlo
Un testigo impidió que la agresión continuara con la chica en el suelo y el presunto autor fue arrestado poco después por un delito de lesiones y otro de agresión sexual
La Policía Nacional ha detenido en el Centro de Málaga a un hombre como presunto autor de una brutal agresión que dejó inconsciente una joven que no conocía de nada y que se negó a darle un abrazo y besos. Fuentes policiales han confirmado a este diario que el presunto agresor fue localizado y arrestado poco después del incidente por una dotación por un delito de lesiones y otro de agresión sexual.
A la salida de un local de ocio nocturno
Las fuentes sitúan los hechos sobre las 7.15 horas de la madrugada del pasado sábado 6 de junio. Dos chicas de unos veinte años salieron de una sala de fiestas ubicada en el entorno de las calles Comedias y Nosquera y se sintieron acechadas por dos varones de origen magrebí a los que no conocían de nada. Según contaron después, pensaron que les querían robar los móviles y trataron de evitarlos, pero uno de ellos tomó la iniciativa y se acercó a una de ellas con la intención de abrazarla y pedirle besos de forma insistente.
Esta versión añade que la joven lo rechazó y él comenzó a darle puñetazos y patadas que le hicieron caer al suelo inconsciente. Las fuentes explican que el agresor siguió golpeando a la víctima y sólo la intervención de un joven que pasaba por la zona evitó que continuara haciéndolo. El presunto agresor y su compañero se marcharon del lugar antes de la llegada de la Policía Nacional y de los sanitarios, que atendieron a la víctima en el lugar y la trasladaron a un hospital de la capital para determinar el alcance del golpe que la dejó sin conocimiento y otras lesiones compatibles con la agresión. Su acompañante también fue asistida por una crisis de ansiedad.
Descripción del sospechoso
Gracias a la descripción que el testigo aportó de los dos jóvenes y la dirección por la que se habían marchado, los agentes lograron localizar minutos después de los hechos al presunto agresor, de 32 años, y lo detuvieron por un delito de lesiones y otro de agresión sexual.
- El Hospital del Mar identifica una nueva estrategia contra el cáncer de páncreas que ataca las células tumorales y activa el sistema inmunitario
- Los Mossos descartan que Andic cayera por una distracción: ni caminaba ni usaba el móvil
- Los médicos alertan de la rápida progresión de la hepatitis Delta y de su relación con el cáncer de hígado
- Hito quirúrgico: Vall d’Hebron realiza la primera cirugía pediátrica en Europa con un robot que practica una sola incisión
- Los 20 municipios catalanes designados como 'tribuna del eclipse' tendrán un aforo de más de 50.000 personas: 'Será un espectáculo
- Trànsit limitará a 80 km/h la velocidad variable en las salidas de Barcelona durante la verbena de Sant Joan
- El calor y las tormentas pondrán mañana en aviso a media España, con máximas superiores a 39ºC en el sur
- La coronel Cristina Moreno se convierte en la jefa de la comandancia de la Guardia Civil en Barcelona