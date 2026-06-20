Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lotería NacionalTarragonaOla de calorOperación salida Sant JoanCáncerPlus UltraCrimen petancaCoeficiente intelectualFerran TorresBTSUcrania
instagramlinkedin

Investigación

La Policía Nacional detiene en Málaga a un hombre que dejó inconsciente a una joven que rechazó abrazarlo y besarlo

Un testigo impidió que la agresión continuara con la chica en el suelo y el presunto autor fue arrestado poco después por un delito de lesiones y otro de agresión sexual

Imagen de la calle Nosquera, en el Centro Histórico.

Imagen de la calle Nosquera, en el Centro Histórico. / Álex Zea

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Jose Torres

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La Policía Nacional ha detenido en el Centro de Málaga a un hombre como presunto autor de una brutal agresión que dejó inconsciente una joven que no conocía de nada y que se negó a darle un abrazo y besos. Fuentes policiales han confirmado a este diario que el presunto agresor fue localizado y arrestado poco después del incidente por una dotación por un delito de lesiones y otro de agresión sexual.

A la salida de un local de ocio nocturno

Las fuentes sitúan los hechos sobre las 7.15 horas de la madrugada del pasado sábado 6 de junio. Dos chicas de unos veinte años salieron de una sala de fiestas ubicada en el entorno de las calles Comedias y Nosquera y se sintieron acechadas por dos varones de origen magrebí a los que no conocían de nada. Según contaron después, pensaron que les querían robar los móviles y trataron de evitarlos, pero uno de ellos tomó la iniciativa y se acercó a una de ellas con la intención de abrazarla y pedirle besos de forma insistente.

Esta versión añade que la joven lo rechazó y él comenzó a darle puñetazos y patadas que le hicieron caer al suelo inconsciente. Las fuentes explican que el agresor siguió golpeando a la víctima y sólo la intervención de un joven que pasaba por la zona evitó que continuara haciéndolo. El presunto agresor y su compañero se marcharon del lugar antes de la llegada de la Policía Nacional y de los sanitarios, que atendieron a la víctima en el lugar y la trasladaron a un hospital de la capital para determinar el alcance del golpe que la dejó sin conocimiento y otras lesiones compatibles con la agresión. Su acompañante también fue asistida por una crisis de ansiedad.

Noticias relacionadas

Descripción del sospechoso

Gracias a la descripción que el testigo aportó de los dos jóvenes y la dirección por la que se habían marchado, los agentes lograron localizar minutos después de los hechos al presunto agresor, de 32 años, y lo detuvieron por un delito de lesiones y otro de agresión sexual.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Hospital del Mar identifica una nueva estrategia contra el cáncer de páncreas que ataca las células tumorales y activa el sistema inmunitario
  2. Los Mossos descartan que Andic cayera por una distracción: ni caminaba ni usaba el móvil
  3. Los médicos alertan de la rápida progresión de la hepatitis Delta y de su relación con el cáncer de hígado
  4. Hito quirúrgico: Vall d’Hebron realiza la primera cirugía pediátrica en Europa con un robot que practica una sola incisión
  5. Los 20 municipios catalanes designados como 'tribuna del eclipse' tendrán un aforo de más de 50.000 personas: 'Será un espectáculo
  6. Trànsit limitará a 80 km/h la velocidad variable en las salidas de Barcelona durante la verbena de Sant Joan
  7. El calor y las tormentas pondrán mañana en aviso a media España, con máximas superiores a 39ºC en el sur
  8. La coronel Cristina Moreno se convierte en la jefa de la comandancia de la Guardia Civil en Barcelona

La Policía Nacional detiene en Málaga a un hombre que dejó inconsciente a una joven que rechazó abrazarlo y besarlo

La Guardia Civil busca pruebas en la vivienda de Sevilla donde un padre mató a su hija

La Guardia Civil busca pruebas en la vivienda de Sevilla donde un padre mató a su hija

Muere un segundo menor en el hospital tras el accidente en la playa de l'Arrabassada de Tarragona

Muere un segundo menor en el hospital tras el accidente en la playa de l'Arrabassada de Tarragona

La radiografía del crimen en una vivienda en la playa de Castellón: dos niños como testigos y un coche con sangre

La radiografía del crimen en una vivienda en la playa de Castellón: dos niños como testigos y un coche con sangre

Un hombre mata a su hija de 20 años en Sevilla y luego se suicida

Un hombre mata a su hija de 20 años en Sevilla y luego se suicida

La Guardia Civil investiga si los agresores del insituto de Valencia seguían instrucciones de un foro de odio

La Guardia Civil investiga si los agresores del insituto de Valencia seguían instrucciones de un foro de odio

Un multirreincidente con 84 denuncias hiere a un trabajador de una tienda de Banyoles que intentaba detenerlo

Un multirreincidente con 84 denuncias hiere a un trabajador de una tienda de Banyoles que intentaba detenerlo

Anulan un caso de ciberestafa porque el acusado no tuvo abogado durante la instrucción

Anulan un caso de ciberestafa porque el acusado no tuvo abogado durante la instrucción