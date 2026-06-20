Un multirreincidente con 84 denuncias hiere a un trabajador de una tienda de Banyoles que intentaba detenerlo

Un hombre de 25 años que acumula 84 denuncias por hurtos en supermercados de Banyoles agredió al trabajador de una frutería que intentaba impedir que robara una caja de fruta. La víctima sufrió lesiones en una mano y el autor huyó. Los Mossos d’Esquadra lo arrestaron diez días después mientras cometía otro robo en la ciudad.

Los hechos ocurrieron el 5 de junio, hacia las diez y media de la mañana. El empleado vio cómo el hombre se llevaba una caja de fruta del establecimiento y se marchaba corriendo. Al cabo de poco rato, lo volvió a ver cuando intentaba llevarse otra y le recriminó la acción.

Arrestado durante otro robo

El análisis de los indicios recogidos por los Mossos permitió determinar la identidad del presunto responsable. Finalmente, los agentes lo localizaron el 15 de junio en un supermercado de Banyoles, donde estaba cometiendo un nuevo robo.

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Con la colaboración de la Policía Local, fue detenido como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación. El hombre pasó el 17 de junio a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Girona.