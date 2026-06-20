Anulan un caso de ciberestafa porque el acusado no tuvo abogado durante la instrucción

“Es palmario que se he vulnerado el derecho a la defensa del acusado”. Una magistrada de Palma fue clara y contundente después de escuchar las cuestiones previas planteadas en un juicio por una ciberestafa hace varios días. La jueza anuló la causa porque el encausado no tuvo asistencia letrada durante la instrucción llevada a cabo en la capital balear.

“El derecho a la defensa tuvo lugar después del auto de apertura de juicio oral. Tendría que haber tenido derecho desde el primer momento. Se ha vulnerado el derecho de defensa”, concluyó la magistrada.

La fiscalía solicitaba inicialmente una pena de dos años de prisión para un ciudadano polaco acusado de un presunto fraude a través de Internet con la compraventa de una moto. El sospechoso no compareció en la vista oral ni presencialmente ni a través de videoconferencia desde Polonia. Se le acusaba de un delito de estafa por supuestamente haber engañado a un residente de la isla que transfirió 3.000 euros para comprarse una motocicleta en 2021.

Su abogado defensor del turno de oficio reclamó la nulidad de todo el procedimiento judicial por vulneración de derechos fundamentales, en este caso del derecho a la tutela judicial efectiva, así como la libre absolución de su representado.

Mientras, el ministerio público reconoció que existía una causa de nulidad, ya que la instrucción del caso se había desarrollado sin asistencia letrada, pero pidió que el procedimiento vuelva al juzgado de instrucción.

La vista, celebrada en la sede de Vía Alemania, se suspendió y ahora habrá que esperar a la resolución de la jueza, que exonerará al encausado o bien devolverá la causa a la sección de instrucción.

La defensa del ciudadano polaco subrayó en el trámite de cuestiones previas: “La indefensión es palmaria y notoria. No he podido proponer diligencia de prueba en la instrucción. No he podido participar en la instrucción ni asistirle ante de su declaración como investigado”.

El letrado de oficio añadió: “Se ha creado un vacío defensivo que vicia de raíz todo el procedimiento”. Por ello, solicitó la nulidad de las actuaciones y la libre absolución del encausado al haberse vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva.

Según su versión, en noviembre de 2022 se dictó un auto de prórroga en el que se señalaba la necesidad de tomar declaración al sospechoso. También se indicaba que antes de interrogarle, tenía que designar un abogado o asignarle uno de oficio.

El acusado declaró en calidad de investigado en Polonia, donde solo estaba presente el fiscal, ya que en ese país no hace falta que haya abogado en el interrogatorio. En esas fechas, todavía no había un letrado personado en la causa que se seguía en Palma.

El 2 de mayo de 2024 se dictó el auto de apertura de juicio oral y, una semana después, el 10 de mayo de 2024 se tiene por personado al abogado defensor, según indicó el letrado. “La indefensión es palmaria y notoria”, insistió.

El fiscal admitió que la instrucción se había llevado a cabo sin asistencia letrada, lo que es un motivo de nulidad, pero interesó que la causa se devolviera al juzgado de instrucción. “No hay contaminación, se puede subsanar la instrucción”, manifestó el representante del ministerio público, quien explicó que el acusado negó los hechos cuando se le tomó declaración y el denunciante reiteró su denuncia. La acusación pública interesó que el caso se retrotraiga.

Estafa por Internet

Los hechos se remontan a 2021 cuando el perjudicado quiso comprar una moto que vio anunciada a través de Internet y pagó 3.000 euros. Al final se quedó sin el vehículo y sin su dinero. El afectado denunció lo ocurrido y la Policía Nacional inició una compleja investigación desde Palma.

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Los agentes finalmente dieron con un sospechoso, un ciudadano polaco. Los policías averiguaron que el dinero había ido a parar a una cuenta de Alemania. El juzgado expidió una orden europea y así rastrearon los movimientos bancarios. Desde la cuenta de Alemania, se efectuaron dos transferencias a cuentas españolas y se hicieron varios reintegros. Uno de ellos tuvo lugar en Eslovaquia. El acusado siempre negó su implicación en la estafa.