Un accidente múltiple con un camión y cinco coches complica la circulación en la AP-7 en Capmany

Un accidente entre un camión y cinco turismos en la AP-7, a la altura de Capmany, ha obligado a cortar la vía en sentido Girona durante aproximadamente media hora este sábado por la tarde.

Los servicios de emergencia (Bomberos, SEM y Mossos d'Esquadra) recibieron el aviso hacia las dos y cuarenta y cinco de la tarde y se han desplazado hasta el lugar del accidente múltiple, donde han encontrado los vehículos implicados, entre ellos el tráiler, que había quedado fuera de la calzada y semivolcado.

Hacia las tres y media de la tarde, se ha podido reabrir un carril en sentido sur de la AP-7. En ese momento, el accidente seguía provocando unos dos kilómetros de retenciones a la altura de Capmany.

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Según el Servei Català de Trànsit, finalmente no se han registrado heridos. Las grúas trabajaron en la zona para retirar los vehículos afectados y la situación ha vuelto a la normalidad hacia las cuatro y cuarto de la tarde.