Tráfico afectado
Un accidente múltiple con un camión y cinco coches complica la circulación en la AP-7 en Capmany
El siniestro ha obligado a cortar la vía en sentido sur durante aproximadamente media hora
Eva Batlle
Un accidente entre un camión y cinco turismos en la AP-7, a la altura de Capmany, ha obligado a cortar la vía en sentido Girona durante aproximadamente media hora este sábado por la tarde.
Los servicios de emergencia (Bomberos, SEM y Mossos d'Esquadra) recibieron el aviso hacia las dos y cuarenta y cinco de la tarde y se han desplazado hasta el lugar del accidente múltiple, donde han encontrado los vehículos implicados, entre ellos el tráiler, que había quedado fuera de la calzada y semivolcado.
Hacia las tres y media de la tarde, se ha podido reabrir un carril en sentido sur de la AP-7. En ese momento, el accidente seguía provocando unos dos kilómetros de retenciones a la altura de Capmany.
Según el Servei Català de Trànsit, finalmente no se han registrado heridos. Las grúas trabajaron en la zona para retirar los vehículos afectados y la situación ha vuelto a la normalidad hacia las cuatro y cuarto de la tarde.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Hospital del Mar identifica una nueva estrategia contra el cáncer de páncreas que ataca las células tumorales y activa el sistema inmunitario
- Los Mossos descartan que Andic cayera por una distracción: ni caminaba ni usaba el móvil
- Los médicos alertan de la rápida progresión de la hepatitis Delta y de su relación con el cáncer de hígado
- Hito quirúrgico: Vall d’Hebron realiza la primera cirugía pediátrica en Europa con un robot que practica una sola incisión
- Los 20 municipios catalanes designados como 'tribuna del eclipse' tendrán un aforo de más de 50.000 personas: 'Será un espectáculo
- Trànsit limitará a 80 km/h la velocidad variable en las salidas de Barcelona durante la verbena de Sant Joan
- El calor y las tormentas pondrán mañana en aviso a media España, con máximas superiores a 39ºC en el sur
- La coronel Cristina Moreno se convierte en la jefa de la comandancia de la Guardia Civil en Barcelona