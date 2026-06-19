Tres grafiteros detenidos por vandalizar los futuros trenes al aeropuerto de Ferrocarrils de la Generalitat

El pasado 17 de junio, los Mossos d'Esquadra del Área Central Aeroportuaria y de Transporte Público (ACAT) detuvieron a tres personas y denunciaron a una cuarta como presuntas autoras de un delito de daños por grafitis en un tren nuevo destinado a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).

El tren, que se encontraba en fase de pruebas en Mataró y circulaba en horario nocturno para verificar su correcto funcionamiento, forma parte de la nueva flota destinada a la futura línea ferroviaria que conectará la ciudad de Barcelona con las terminales T1 y T2 del Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat.

Los daños ocasionados en este acto vandálico se valoran en unos 100.000 euros. Los Mossos recuerdan que los perjuicios causados por este tipo de delitos no solo afectan negativamente al operador ferroviario, sino que también agravan el servicio de circulación y, por tanto, a la ciudadanía, que es quien acaba sufriendo las consecuencias de la falta de trenes y de los retrasos.

A partir de una investigación, agentes de Mossos pudieron identificar a los cuatro presuntos autores de las pintadas que son multirreincidentes en delitos relacionados con daños al transporte ferroviario. Detuvieron a tres y han denunciado a un cuarto.

Seguridad en la red ferroviaria

En los últimos meses, los Mossos d'Esquadra han intensificado las acciones preventivas en diversas estaciones ferroviarias y han reforzado los equipos destinados al análisis e investigación de incidentes en este ámbito. El objetivo es aumentar la capacidad de respuesta ante actos vandálicos y mejorar la protección de las infraestructuras ferroviarias.

En este contexto, se ha desplegado el dispositivo Iris en distintos municipios y en franjas horarias variables. Este plan incluye patrullajes específicos, la incorporación de la Unidad de Drones para detectar puntos vulnerables y una coordinación permanente con los servicios de seguridad de RENFE y ADIF.

Noticias relacionadas

El dispositivo, que cuenta también con el apoyo de la Unidad de Seguridad Ciudadana y personal de vigilancia privada, tiene como finalidad prevenir y detectar actos vandálicos antes de que se produzcan.