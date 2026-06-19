Una acusada de asesinar a su marido en Sant Andreu de la Barca admite que lo asfixió con un cable eléctrico y acepta 23 años de cárcel

La próxima semana estaba previsto que el Tribunal del Jurado de la Audiencia de Barcelona juzgase a F.B.Z. acusada de asesinar a su marido, con el que estaba en proceso de separación, en 2023 en Sant Andreu de la Barca. Sin embargo, la procesada, de 71 años, ha admitido el crimen y ha llegado a un acuerdo con la fiscalía y la acusación particular, ejercida por el abogado Sergi Merce en nombre de los hijos del fallecido, y ha aceptado 23 años y medio de prisión por un delito de asesinato y otro de robo con violencia en casa habitada.

De esta forma el juicio ya se ha celebrado y el Tribunal del Jurado ha condenado a F.B.Z., que está en prisión desde 2023, a esta pena de cárcel además de indemnizar a la familia del fallecido con 360.000 euros por los daños morales causados con el asesinato. Tampoco podrá comunicarse con ellos durante seis años tras cumplir la condena.

Según la sentencia, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, la víctima enviudó en abril de 2021 y, "por su avanzada edad", contrató tres semanas después a la acusada para que se ocupara de su cuidado y de las tareas domésticas de su domicilio. Sin embargo, poco después, la mujer, "movida por un interés económico", según la sentencia, inicio una relación sentimental con el viudo. Se casaron en mayo de 2022.

El tribunal remarca que "una vez contraído matrimonio la acusada cambió su actitud hacia la víctima, lo desatendía y aislaba de su familia", según el ministerio público, además de conseguir gracias a "su constante insistencia" el control de la capacidad económica del hombre. De esta forma logró que le autorizara poder operar en sus cuentas bancarias y que le entregara las cantidades de dinero que de forma habitual le solicitaba.

Pese a esto, la sentencia señala que "a medida que fue avanzando el tiempo la relación se deterioraba más" y por eso la víctima "comenzó a temer por su vida". El hombre contrató los servicios de un abogado y revocó la autorización para que ella accediese a sus cuentas bancarias. Estas decisiones "no fueron del agrado" de la mujer, según la decisión judicial, pero abandonó el domicilio en común en Sant Andreu de la Barca que compartía con su esposo en marzo de 2023. El 3 de abril de ese año, el hombre intentó ponerse en contacto varias veces con ella para que firmara el divorcio, pero la mujer no atendió el teléfono.

Robo de dinero

En una hora no determinada de la madrugada del 4 de abril de 2023, la condenada acudió a la vivienda de su marido y entró con una copia de las llaves sabiendo que el hombre estaba dormido. La sentencia señala que "entró en su dormitorio y con la clara intención de acabar con su vida" lo estranguló rodeándole el cuello con un cable eléctrico mientras apretaba haciendo varios nudos. La víctima, que tenía 84 años, falleció asfixiado.

Después la condenada se apoderó del dinero que el fallecido guardaba en una caja metálica cerrada con llave que había en el dormitorio y escapó. El tribunal recuerda que el hombre no pudo defenderse, ya que esta dormido y la mujer actuó por sorpresa. Pese a esto, el crimen quedó registrado en una grabadora que los hijos de la víctima habían colocado en el primer cajón de la mesilla de noche por si alguien entraba a su vivienda a robarle tener alguna prueba. Según la sentencia, la condenada desconocía la existencia de esta grabación.

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El cadáver de la víctima lo descubrió la asistenta la mañana del 4 de abril de 2023. Ese mismo día los Mossos d'Esquadra detuvieron a la acusada y, en el registro, los agentes encontraron que llevaba encima llevaba 240 euros y una llave que correspondía con la caja metálica que la víctima guardaba en la mesilla de noche. En el mismo mueble estaba una grabadora que ha sido la principal prueba de la acusación contra la condenada al dejar constancia de su crimen. Por eso, ha aceptado la pena de prisión tras reconocer que asesinó a su esposo.