Sucesos
Muere el joven que se precipitó desde un séptimo piso en Ibiza
El joven se encontraba ingresado en estado crítico desde el lunes 8 de junio
Jessica Merodio
El joven que hace casi dos semanas se precipitó desde un séptimo piso en Sant Antoni ha fallecido este viernes por la madrugada debido a la gravedad de sus lesiones, según ha confirmado la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, centro sanitario en el que estaba ingresado desde entonces.
El accidente tuvo lugar el lunes 8 de junio alrededor de las 6.40 horas en el edificio Tánit, en la calle del Mar de Sant Antoni. El hombre, de unos 30 años y de nacionalidad colombiana, se había desplazado desde Mallorca para pasar unos días en casa de unos familiares. Por motivos que aún se desconocen, el joven cayó al vacío desde la séptima planta del inmueble.
Nada más llegar al hospital, el joven fue trasladado directamente al quirófano. En la caída, sufrió un traumatismo craneoencefálico muy grave, así como otras fracturas. Desde ese momento y hasta su muerte ha permanecido en la UCI en estado crítico.
- José Antonio Marina, filósofo: “El mayor error educativo ha sido decirles a los jóvenes: solo importa tu felicidad y lograrla es muy fácil”
- El Hospital del Mar identifica una nueva estrategia contra el cáncer de páncreas que ataca las células tumorales y activa el sistema inmunitario
- Una familia cruza España junto a un rebaño de 1.700 ovejas
- Los dermatólogos, sobre el acné: 'La isotretinoína, el antiguo 'Roacután', sigue siendo el tratamiento más eficaz
- España tiene dos universidades entre las 200 mejores del mundo: la UB y la Complutense de Madrid
- El cerebro de tu perro también necesita cuidado emocional
- Radiografía sexual de España: casi un 30% de hombres admiten haber pagado alguna vez por mantener relaciones sexuales
- La cocaína despunta como la droga que motiva más peticiones de ayuda: 'Empecé con 14 años por diversión y me ha robado media vida