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En la localidad de Viator

Muere electrocutada una persona en Almería en una torre de alta tensión

El suceso se ha producido sobre las 1:00 horas en la localidad de Viator y de su investigación se ha hecho cargo la Policía Nacional

Archivo - Torres de alta tensión, electricidad, luz

Archivo - Torres de alta tensión, electricidad, luz / EUROPA PRESS - Archivo

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EFE

Almería
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Una persona ha muerto electrocutada en la madrugada de este viernes tras recibir una descarga eléctrica en una torreta de alta tensión en el Camino del Marchal de la población de La Juaida, en Viator (Almería).

El suceso se ha producido sobre las 1:00 horas y de su investigación se ha hecho cargo la Policía Nacional para averiguar las causas del mismo y las circunstancias que lo han rodeado, ha informado el servicio coordinador de Emergencias 112 Andalucía.

Al lugar han acudido efectivos de Bomberos del Consorcio del Poniente para rescatar a la víctima con una escala, junto con efectivos de los cuerpos de Policía Local y Nacional y de los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud, quienes han certificado la defunción.

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El 112 ha alertado también a la compañía Endesa y a Protección Civil.

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