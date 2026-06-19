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Detenidos dos niños en Valencia por entrar armados con un cuchillo y un bate en su instituto

Se trata de dos menores de 13 y 14 años que han entrado en el centro armados con un bate béisbol y un cuchillo

Los chicos, que al parecer sufrían bullying, han sido parados a tiempo y solo hay una menor con heridas leves

IES Escultor en Francesc Badia de Foios

IES Escultor en Francesc Badia de Foios / L-EMV

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Teresa Domínguez

València
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El instituto público de la localidad valenciana de Foios, el IES Escultor en Francesc Badia, ha vivido esta mañana momento de máxima tensión cuando dos alumnos de 13 y 14 años han irrumpido en las clases armados con un cuchillo y un bate de béisbol para emular la matanza de Columbine, en Estados Unidos. Por fortuna, han sido desactivados a tiempo y únicamente una alumna ha sufrido heridas de carácter leve.

Al parecer, los dos chicos habían estado planeando el ataque desde hace tiempo y todo apunta a que ambos estaban siendo víctima de bullying, en uno de los casos, al menos, porque uno de los protagonistas es una persona trans.

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Nada más producirse el incidente, elprofesorado ha alertado a la Guardia Civil, que ha enviado numerosas unidades al lugar. Los dos menores han sido detenidos y las armas, incautadas.

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