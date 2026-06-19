Condenados dos acusados de amañar la boda de un hombre de 90 años para vaciarle las cuentas

La Audiencia de Alicante ha impuesto tres años y medio de prisión a los dos acusados de amañar una boda de un hombre de 90 años en Benidorm para vaciarle sus cuentas, según la sentencia a la que ha tenido acceso este diario. Los condenados son padre e hijo, responsables de una inmobiliaria en la ciudad turística a la que Guillermo, un jubilado residente en el municipio coruñés de Oleiros e interesado en afincarse en la zona, había acudido para comprar una vivienda. Durante el negocio, trabó amistad con ellos y el responsable de la agencia le acabó casando con su suegra, abuela del segundo acusado, maniobra con la que los procesados lograron tener acceso a sus cuentas. El enlace se celebró por videoconferencia en pleno confinamiento. De este modo, obtuvieron el acceso efectivo a los servicios de banca electrónica con los que consumaron el desvío de fondos y que ascendieron a 100.000 euros. El fallo absuelve a una tercera acusada, esposa y madre de los otros dos condenados, al no considerar probado que tuviera participación en los hechos.

La Audiencia considera acreditado que el dinero nunca se destinó a la compra de una parcela, sino que acabó en poder de los acusados, por lo que les condena por un delito de apropiación indebida. Inicialmente, el hombre les entregó 30.000 euros, pero luego empezó a desconfiar de las verdaderas intenciones de los acusados negándose a entregar el resto y exigir que le documentaran todo por escrito. Por este motivo, los acusados se transfirieron los otros 70.000 euros a una cuenta del hijo. La sala valora que el dinero salió de la cuenta de la víctima y nunca se utilizó para los fines pretendidos, para considerar probado que el delito se cometió.

Uno de los principales escollos que tenía el juicio es que no se podía contar con testimonios fundamentales. Por un lado, el de la propia víctima, que falleció a los pocos días de haber regresado a Galicia, donde tuvo tiempo de cambiar el testamento para evitar que los acusados pudieran heredar su patrimonio. Sin embargo, murió atropellado en circunstancias totalmente accidentales y ajenas a estos hechos. Los herederos de la víctima estaban personados en la causa a través de los abogados Ignacio Martínez Sánchez de Neyra y Asunción Fieira Busto. El otro testimonio clave es el de la mujer que se casó con él, que falleció en 2022 durante la tramitación del procedimiento.

Juicio por el testamento

La sentencia supondría el ingreso en prisión de los acusados, aunque no se trata de una resolución firme y contra ella cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia. Sin embargo, hay más procedimientos derivados de este pleito que todavía tienen que resolverse por la vía civil. Entre ellas el juicio por el cambio del testamento efectuado por el perjudicado tras enfrentarse con los acusados. Antes de su muerte, la víctima había nombrado a su nueva esposa heredera universal de sus bienes, aunque llegó a cambiarlo para designar a quienes ahora ejercen la acusación particular. Asimismo está pendiente también que la Justicia se pronuncie sobre la titularidad del piso que el fallecido compró a los acusados la playa de Poniente de Benidorm, ya que está habitado, según se indica desde la acusación. Se ignora si quienes residen allí son okupas o personas del entorno de los propios acusados.

Los hechos se remontan al año 2019, en los que Guillermo pasó unas felices vacaciones en Benidorm a donde se había desplazado desde el municipio coruñés de Oleiros. Tan satisfecho se quedó del viaje, que se planteó comprar una vivienda para pasar allí largas temporadas. A través de la inmobiliaria de los acusados encontró un piso en la zona de Poniente por la que pagó 170.000 euros en efectivo. La acusación sostiene que fue ese momento cuando los acusados empezaron a urdir el plan, tras comprobar que la víctima se trataba de alguien con capacidad económica, sin familiares cercanos que pudieran proteger sus intereses y de avanzada edad.

De esta manera, el responsable de la inmobiliaria le presentó a su suegra, una mujer de 82 años, y al igual que Guillermo, viuda y de origen gallego. El supuesto romance avanzó en plenos meses de la pandemia, cerrándose así una relación casi permanente entre los acusados y su víctima. El 13 de marzo de 2020 se inscriben como pareja de hecho y dos meses después, el 15 de mayo, en pleno confinamiento contraen matrimonio ante notario por videoconferencia. Antes de la boda, Guillermo había hecho testamento a favor de su nueva esposa cuando estaba a punto de cumplir los 91 años. Con el enlace, ella pasó a ser cotitular de las cuentas. Guillermo retiró el dinero para dárselo en mano a los acusados, pero empieza a sospechar cuando comprueba que estos han accedido a sus cuentas para hacer la transferencia por importes muy elevados, por lo que empezó a reclamar recibos para acreditar todo.

Compra de una parcela

En este contexto, se produjo un incidente clave en la notaría: los acusados intentaron que la parcela pasara a nombre del hijo del matrimonio alegando que Guillermo no quería pagar, pero el notario se negó al detectar la irregularidad. Al frustrarse la venta, los 70.000 euros se devolvieron, pero no a la cuenta de Guillermo, sino a la de su nueva esposa. Fue entonces cuando la mujer presentó una denuncia por violencia de género que le dejó literalmente en la calle, al dictarse una orden de alejamiento que le impedía acercarse a ella. La Policía lo acabó ingresando en el Hospital Comarcal de La Vila Joiosa en la unidad de Psiquiatría, tras haber tenido varios altercados en la vía pública tras varios días a la intemperie. Una vez en el centro médico, entró en coma. Las pruebas médicas reflejaron una analítica alterada por consumo de benzodiazepinas y, tras despertar, relató al personal de servicios sociales que le habían engañado y que solo quería marcharse a Galicia. El trabajador social, que ha declarado en el juicio, le ayudó a contactar con sus amigos para que le dejaran dinero para el autobús.

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El fallo, sin embargo, no da por probados todos los hechos de la acusación. En este sentido, no da por probado que Guillermo muriera en la indigencia por la actuación de los acusados, al valorar que sí contaba con bienes. Tampoco se da probado hecho delictivo alguno en una supuesta apropiación del coche de la víctima por parte de los acusados, argumentando que se trataba de un hecho delictivo nuevo que había incorporado a la acusación en el momento del juicio.