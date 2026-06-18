Sucesos
Muere una anciana en Igualada atropellada por un camión
El vehículo de gran tonelaje habría accedido a la Rambla de Sant Isidre por un acceso reservado al autobús
Muere una mujer de 83 años tras ser atropellada en Barcelona
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Una mujer de entre 84 y 85 años ha fallecido este jueves a mediodía en Igualada atropellada por un camión. Por motivos que se desconocen, un vehículo de gran tonelaje ha entrado en la Rambla de Sant Isidre por un acceso al que sólo puede acceder el autobús, según indicaron fuentes municipales.
Poco después de acceder a esta vía, reservada principalmente para peatonaes, ha atropellado a la mujer. Al lugar de los hechos se desplazó la Policía Local, el Servicio de Emergencias Médicas y los Bomberos, pero no pudieron hacer nada para salvarle la vida.
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